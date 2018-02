330 43

Hacienda traslada mañana a los sindicatos su oferta definitiva de empleo público

21/02/2018 - 19:36

La tasa de reposición en los sectores prioritarios podría situarse al 100% e incluso superarse en algunos de ellos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladará mañana, jueves, a los sindicatos su oferta definitiva de empleo público para 2018 en una nueva reunión del proceso de negociación sobre los empleados públicos, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

En concreto, Hacienda y sindicatos abordarán en la reunión de este jueves la parte de empleo público en el marco de las negociaciones sobre los empleados públicos que se vienen produciendo desde el año pasado, y Hacienda presentará previsiblemente su oferta definitiva en esta materia, han señalado las mismas fuentes.

Así, abordarán las cuestiones referidas a la jornada laboral de los empleados públicos y la Incapacidad Temporal (IT), en especial el cobro íntegro del salario cuando los trabajadores públicos se encuentran en una situación de IT, han precisado desde los sindicatos.

En la reunión del pasado lunes con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ya se trataron cuestiones sobre empleo público, como la universalización del proceso de estabilización acordado en marzo, que contemplaba reducir al 8% la temporalidad en tres años, ofertando entre 270.000 y 300.000 plazas para convertir interinos en indefinidos.

Además, se puso sobre la mesa la petición de las centrales sindicales de eliminar la tasa de reposición o incrementar por encima del 100% en sectores más allá de los prioritarios, petición que desde Hacienda se respondió con la intención de atender en parte esta reivindicación.

En detalle, esa parte de la propuesta en materia de empleo pasaría por aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios al 100% y en algunos de ellos podría superar incluso ese porcentaje.

Las partes ya quedaron muy cerca en septiembre, antes del parón de las negociaciones como consecuencia de la crisis política en Cataluña, de cerrar un acuerdo en materia de empleo, que entonces contemplaba el mantenimiento de la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y el aumento del 50% al 75% en el resto de sectores. Además, se elevaría al 115% la tasa de reposición en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al que se podría sumar un 5% adicional de disposición libre.

La secretaria de Políticas Públicas de FSC-CC.OO., Miriam Pinillos, destacó que hubo "algún avance" en la reunión del lunes en cuanto a la propuesta de universalizar el proceso de estabilización y llevar la tasa de temporalidad del sector al 8%. Sin embargo, señaló que "todavía no hay avances suficientes" para CC.OO. en cuanto a la eliminación de la tasa de reposición, si bien las negociaciones no han concluido.

En todo caso, CC.OO. considera que la negociación sobre las condiciones laborales y la retribución de los empleados públicos se puede estirar mientras continúe la referida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Por su parte, el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, valoró la reunión al ver "buena voluntad" por parte del Gobierno y "avances significativos" en cuestiones de empleo público, según explicó a Europa Press. Borra cree que será posible mejorar la oferta que Hacienda hizo en septiembre, a la espera de la oferta definitiva de Hacienda.

Desde UGT subrayaron que la negociación avanza "de forma positiva" y detallaron que este jueves, además de conocer la propuesta definitiva de empleo público del Gobierno, se tratarán los bloques de derechos laborales, que incluyen la jornada laboral máxima de 37,5 horas y la recuperación de la prestación por incapacidad temporal (IT).

SALARIOS, EL PRÓXIMO LUNES

En cuanto a los salarios, no será hasta el próximo lunes 26 de febrero cuando Hacienda y sindicatos tratarán en una nueva reunión la cuestión salarial, cuya propuesta por parte de la Administración es de una subida de entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años. En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.

Montoro se comprometió con los sindicatos a no abandonar la negociación, tanto si se presentan los PGE como si no. En este último caso, garantizó que no habrá congelación salarial y que se aprobaría una oferta pública de empleo para 2018 por la vía de real decreto, según señalaron los sindicatos.

Además, les aseguró que subiría el sueldo a los funcionarios públicos y presentaría una oferta de empleo en la que, por primera vez desde que comenzó la crisis, se podría volverá a crear empleo neto, más allá de la cobertura de las bajas por jubilación, y se recuperen parte de los 200.000 empleos perdidos durante la crisis.

Hacienda y sindicatos se han fijado el 1 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre sueldos, empleo público y condiciones laborales de los funcionarios.

