Los sindicatos verían un "despropósito" el contrato de formación para mayores de 45 años

21/02/2018 - 17:49

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, consideró este miércoles que si el planteamiento de la CEOE para aplicar el contrato de formación y aprendizaje a los mayores de 45 años fuera cierto, sería un "despropósito".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el XXI Plenario de la Cumbre Social Estatal, Sordo fue preguntado por las informaciones que se han conocido hoy en relación a lo que las organizaciones empresariales habrían planteado en el diálogo social.

Sordo dijo que desde CEOE le han trasladado que esa no es la postura oficial de la organización y que no se ha planteado en ninguna reunión del diálogo social. No obstante, señaló que "quien piense que la forma de afrontar esas necesidades de formación permanente se hace universalizando el contrato de formación, es que no sé qué concepto de empresa, qué concepto de trabajador y qué concepto de país tiene". "Si fuera cierta (la propuesta), me parece a priori un despropósito", opinó.

