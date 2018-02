330 43

Galán descarta que Iberdrola vaya a realizar una gran adquisición a lo largo de su plan 2018-2022

21/02/2018 - 14:48

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha descartado que el grupo vaya a realizar ninguna gran adquisición a lo largo del periodo de vigencia de su plan estratégico 2018-2022.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2017 y el nuevo plan estratégico de la compañía, Galán señaló que la 'hoja de ruta' de la compañía no contempla crecimiento no orgánico, salvo que "surjan oportunidades" que no impliquen una salida de caja o ampliaciones de capital del grupo.

El directivo señaló que si se presenta alguna oportunidad "es una obligación echarle un vistazo", aunque subrayó que "no se contempla para nada" en el plan una operación que busque cambiar el tamaño de la compañía.

A este respecto, Galán consideró que un plan con 32.000 millones de euros de inversión en cinco años ya es "ambicioso" de por sí. "Es casi el doble de mi primer plan cuando accedí a la empresa y desde entonces hemos crecido cinco veces, aunque no creo que ahora vaya a ser 10 veces", ironizó.

En lo que respecta al plan de rotaciones de activos previsto a lo largo del periodo, indicó que dependerá de muchos factores dónde se llevarán a cabo las desinversiones, pero si subrayó que se alcanzará la cifra comprometida de 3.000 millones de euros.

"En cada ocasión veremos cómo hay que proceder. Depende de cada país, de las actividades, del nivel de entusiasmo de los compradores potenciales", añadió al respecto.

