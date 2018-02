La CEOE pide poder hacer contratos de formación a parados mayores de 45 años

Pero me parece increíble toda la gente que comenta sin saber de lo que habla. Un contrato de formación a menudo cobra más que sus compañeros porque además del sueldo recibe unos 400 € de bonificación del Estado con lo cual se planta en 1200 € al mes limpios tranquilamente y trabajando máximo 30 horas a la semana. Y precisamente con la cantidad de personas de edad avanzada que han quedado desempleadas después de muchos años sin haberse reciclado en cuanto a formación me parece positivo que puedan recibir esa ayuda del Estado también y competir en igualdad de oportunidades con la gente joven en cuanto a lo que formación se refiere. Otra cosa es que se regule mejor el tema de las becas, pero al menos en lo que a mi experiencia se trata yo estoy cansado de rechazar ofertas de acoger a estudiantes en prácticas porque no me compensa el esfuerzo de formación para unos pocos meses.