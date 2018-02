330 43

Economía.- (Ampl.) Juncker defiende que Barroso puede reunirse con comisarios y dice que no es un "gánster"

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha defendido este miércoles el derecho de su predecesor, José Manuel Barroso, a reunirse con comisarios europeos en nombre de Goldman Sachs, al tiempo que ha defendido que el portugués cuenta con "méritos en Europa" y "no es un gánster".

"Todavía es mi amigo porque tiene méritos en Europa, no es un gánster. Nunca dijimos que José Manuel no puede tener reuniones con comisarios o que los comisarios no tiene permitido reunirse con un expresidente de la Comisión", ha expresado el luxemburgués en una rueda de prensa.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha sido preguntado por el hecho de que Barroso se reuniera en octubre del año pasado con el vicepresidente de la Comisión Europea para el Empleo, el Crecimiento y la Inversión, Jyrki Katainen, según confirmó el finlandés en una carta enviada a la organización Corporate Europe Observatory (CEO).

Juncker ha señalado este miércoles que este encuentro respetó "totalmente" las normas que el Ejecutivo comunitario ha adoptado. "Le incluimos en la lista de lobistas, el encuentro entre Katanien y Barroso se hizo público, está en total conformidad con las normas", ha explicado.

"Si no se hubiera hecho público podría entender la pregunta. No critiquen a la Comisión por haber hecho pública una reunión, porque esto es la petición que nos imponemos a nosotros mismos", ha pedido.

Preguntada por este asunto en una rueda de prensa posterior, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha manifestado que ella tomó la decisión de no reunirse con lobistas en la primera semana de su mandato, algo que hace su vida "muy fácil".

"La razón es que estoy más que feliz de reunirme por ejemplo con consejeros delegados en procedimientos de fusiones, pero quiero reunirme cono gente que está a cargo y que puede tomar decisiones para cambiar la posición de la compañía si, por ejemplo, tienen que resolver algunas dudas y remediarlas en un procedimiento de fusión", ha expresado.

La incorporación de Barroso a Goldman Sachs en verano de 2016 levantó mucha polémica e incluso provocó la apertura de una investigación interna por parte de la Comisión Europea. Sin embargo, Bruselas concluyó que Barroso no vulneró las reglas éticas de la UE al aceptar el puesto de director no ejecutivo y asesor del banco de inversiones.

