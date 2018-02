330 43

Orange denuncia la "inflación irrazonable" del fútbol televisado en españa: "la burbuja tiene que deshincharse"

21/02/2018 - 13:10

El director de Marketing de ORANGE (FTE.PA )España, Samuel Muñoz, aseguró este miércoles que el precio de los derechos del fútbol en televisión ha alcanzado en España una "inflación irrazonable" y su compañía "no tiene intención de participar en esa inflación".

"El fúbol es un contenido claramente atractivo para nuestros clientes, pero somos muy críticos con el modelo actual. Estamos interesados en negociar, pero sobre la premisa de precios razonables. La inflación tiene un límite y esa burbuja tiene que empezar a deshincharse", señaló Muñoz durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2017 de Orange España.

El ejecutivo del operador francés dijo que la bajada del 15% del precio de los nuevos derechos de la Premier League sientan "un precedente" y sería bueno que laLiga española siguiera la misma línea.

"No solo de fútbol vive el hombre. Cada vez tienen más tirón otros contenidos como las series, y tampoco dependemos de los derechos del fútbol. Nuestro enfoque es tener una amplia gama de contenidos".

El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, precisó, no obstante, que "si otro operador tiene fútbol, nosotros tendremos fútbol" y "de momento la información que tenemos es que Mediapro y Telefónica han ido a la subasta de Champions". "Nos gusta el contenido del fútbol, pero más barato", remarcó Paillassot, que rechazó un plante pactado de todos los operadores de pago para no dar fútbol si no baja el precio, "porque estamos en competencia".

"MUY BUENOS RESULTADOS"

En la rueda de prensa, el consejero delegado calificó los resultados de 2017 de su compañía como "muy buenos", "tanto a nivel comercial como financiero". La filial del operador francés aumentó sus ingresos un 7,1%, hasta los 5.371 millones, y elevó su Ebitda ajustado un 17%, hasta los 1.582 millones.

Orange España cerró el año con 20 millones de clientes. De ellos, 15,8 millones fueron de telefonía móvil, un 1,1% más que el año anterior. Los 9,3 millones de clientes 4G supusieron un 18,2% más que en 2016.

En cuanto a banda ancha fija, los abonados subieron un 0,5%, hasta los 4,1 millones, y los abonados de fibra óptica subieron hasta los 2,2 millones, un 40,4% más). Los clientes de televisión aumentaron un 23,4% y alcanzaron los 626.000.

El consejero delegado manifestó que su grupo le concede más importancia al valor que al volumen de clientes, y se queda con aspectos positivos como el aumento en el segmento de empresas. El director de Marketing admitió que "hay clientes de valor bajo que han abandonado la compañía, porque había otras ofertas que le interesaban más".

Muñoz destacó que Orange España es el operador que más crece de España y de Europa en clientes de fibra, y el que más terminales vende en este país.

Por su parte, Diego Martínez, director financiero, aseguró que "los resultados mejoran con creces los de 2016 y son la culminación del proceso de integración de Jazztel, que se han convertido en una referencia de adquisición de compañías". El consejero delegado anunció que este mes en virtud de los resultados, los empleados cobrarán en la nómina de este mes un bono del 6,6% del salario bruto fijo anual.

