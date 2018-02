330 43

Nadal pide paciencia para disponer de los informes técnicos que avalen el desmantelamiento de Castor

21/02/2018 - 10:34

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido paciencia y sacar el tema de la discusión política mientras se dispone de los informes técnicos necesarios que avalen el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas de Castor.

En contestación en el Pleno del Congreso a pregunta del diputado Jordi Salvador, del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el calendario de actuaciones definido por el Gobierno para desmantelar el almacén de gas, Nadal ha señalado la conveniencia de esperar y de dejar que los técnicos trabajen para que se asiente el gas. "No hagamos política de lo que tiene que ser una solución técnica", ha reclamado.

"Estamos de acuerdo en que no se pueden volver a hacer proyectos de estas características para que no haya riesgo a las poblaciones circundantes. No es cuestión de hacer debate político de esto antes de que tengamos los análisis adecuados", ha señalado el ministro.

Nadal ha señalado que Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, está vigilando constantemente la evolución del almacén de gas. "Cuando los técnicos nos digan que podemos desmantelarlo, lo haremos. Dejemos que trabajen los ingenieros", ha instado.

En su opinión, uno de los muchos errores en política energética del anterior Gobierno socialista fue el proyecto Castor, que ha definido como un proyecto "demasiado grande y caro, con un fallo de diseño tan grande que provocó problemas graves".

Asimismo, ha destacado la prudencia con la que ha actuado desde el principio el Gobierno popular sobre este "problema heredado", desde cuando ordenó hibernarlo hasta sobre la forma de pago por el Tesoro español. "También fuimos prudentes pidiendo un informe al Instituto Tecnológico de Masachusets y cuando dijimos que no se utilizaría más", ha recordado.

Por su parte, el diputado de Esquerra le ha pedido al ministro transparencia sobre este proyecto y le ha aclarado que su grupo nunca apoyó este almacenamiento de gas y que en 2007 ya solicitó su paralización.

