330 43

Podemos y Cs quieren que el Gobierno aclare hoy en el Congreso si prorrogará los Presupuestos de 2017

21/02/2018 - 8:12

Unidos Podemos y Ciudadanos aprovecharán la sesión de control parlamentario al Gobierno de este miércoles para urgirle a que aclare en el Pleno del Congreso si cuenta con los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 o bien ya aboga por prorrogar por segunda vez los de 2017.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Ambos grupos llevarán este asunto a la Cámara Baja justo una semana después de que el Gobierno asegurara que no existe ningún impedimento legal para prorrogar dos años los Presupuestos y seguir gobernando vía decreto ley, siempre y cuando se cumplan con las previsiones de los cuadros macroeconómicos que se presentan ante Bruselas.

De momento, al Gobierno no cuenta con el respaldo necesario para sacar adelante su proyecto presupuestario para el presente año, puesto que no tiene asegurado a día de hoy el apoyo de Ciudadanos y el PNV no se plantea sentarse a negociar estando activo el artículo 155 de la Constitución.

El primero en 'abrir fuego' con este asunto será el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. "¿Cuenta el Gobierno con apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales este año o tiene previsto prorrogarlos?", reza la pregunta que el líder de la formación morada tiene previsto dirigir a Rajoy.

EN 2015 DECÍA QUE SIN PGE HAY QUE IR A ELECCIONES

El jefe del Ejecutivo afirmó el 26 de enero de 2015 que "sólo se deben adelantar elecciones cuando no se aprueban Presupuestos". Según Iglesias, la posibilidad de que Rajoy decida ahora prorrogar los Presupuestos por segundo año consecutivo ante falta de apoyos, en lugar de convocar nuevas elecciones generales, supone una situación de "excepcionalidad democrática", entre otras cosas porque priva a la "sede de la soberanía popular" de debatir "un asunto tan importante como las cuentas públicas".

Frente a esto, Iglesias defiende que la única solución, llegados a este punto, pasa por que el PSOE acepte negociar con Podemos un Gobierno de coalición y presente una moción de censura para sacar al PP de La Moncloa.

Pero el líder de Podemos no será el único que se interese por esta cuestión el miércoles, ya que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, también pretende que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abunde sobre las cuentas públicas.

En concreto, el dirigente del partido naranja quiere saber "cuáles son las razones por las que el Gobierno está considerando prorrogar 'sine die' los Presupuestos Generales y no traer a la Cámara unas nuevas cuentas para 2018".

CS APOYARÁ SI EL GOBIERNO "CUMPLE CON SU PALABRA"

La semana pasada el 'numero dos' de Ciudadanos animó a Montoro a que sea "valiente" y presente los Presupuestos de 2018 adelantando que su partido los apoyará si el Gobierno y el PP "cumplen con su palabra".

Esto es, cumplir el acuerdo alcanzado por ambos partidos en septiembre, que incluye rebajas de impuestos para mileuristas; concretar el dinero para la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las fuerzas de seguridad autonómicas; y cumplir el compromiso de expulsar a los imputados, y eso implica el abandono del escaño de la senadora murciana Pilar Barreiro, investigada por el Supremo.

"Comprendemos que debe de ser duro ver el descalabro de las encuestas, gestionar los temas de corrupción, pero España necesita un Gobierno que haga cosas", llegó a decir el 'número dos' de la formación naranja.

PUBLICIDAD