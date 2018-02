330 43

El PSOE acusa al Gobierno de estar "a por uvas" y hacer "la nada" ante la digitalización de la economía

20/02/2018 - 20:26

El PSOE ha acusado al Gobierno y, particularmente a su ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de estar "a por uvas" y hacer "la nada" ante los retos que plantea la digitalización de la economía durante el Pleno del Congreso de este martes, ante el cual los socialistas presentaban una batería de medidas con el fin de asegurar la calidad del empleo por este fenómeno.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Para defender la iniciativa, la socialista Esther Peña Camarero ha instado al Gobierno para "velar por crear empleos de calidad" y tener "un sistema de protección inclusivo" ante desaparición, ha dicho, del 12% de puestos de trabajos.

Sin embargo, ha lamentado que "el Gobierno y su ministra (de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez) están a por uvas". "Ante la irrupción de la economía digital, no tiene la excusa de echar la culpa al de antes y pasa lo que pasa: la nada. Nada están haciendo para afrontar los nuevos retos", ha aseverado.

Así, Camarero ha asegurado que España va "por detrás" en la digitalización de su economía, y ha pedido "atender a una nueva y mayor precariedad", reclamando para ello la derogación "de las reformas laborales" y asegurar una renta de ingresos mínimos, iniciativa legislativa en tramitación parlamentaria para la que ha pedido a PP y Cs que "dejen de poner la zancadilla".

PP ASEGURA QUE EL GOBIERNO YA ACTÚA

Alfonso Candón, del PP, ha aseverado por su parte que cada dato de empleo ratifica "la intensa creación de empleo". "Ha llegado para quedarse. Parece que algunos no se acuerdan cuando teníamos una tasa de paro cerca del 30%", ha dicho, señalando que los últimos doce meses se han creado más de 600.000 nuevos empleos.

Así, ha abogado por apostar por la formación --"especialmente la digital", ha dicho-- para "que nadie se quede atrás", y ha asegurado que el Gobierno ya está dando apoyo tanto en el empleo digital como en la formación en estas aptitudes. "Si eso no es nada ni compromiso serio, entonces que baje Dios y lo vea", ha dicho.

LAS FÓRMULAS DE LA PRECARIZACIÓN

La portavoz laboral de En Comú, Aina Vidal, ha criticado las "vulneraciones flagrantes" que la revolución digital, a su juicio oculta en el ámbito competencial, laboral y fiscal, y ha pedido actuar desde la esfera pública, pues cree que "no hacer nada es apostar por la ley de la selva y avanzar a un modelo completamente privado y sin derechos laborales".

Asimismo, ha pedido no confundir elementos, pues cree que si los 'riders' de reparto de comida carecen de derechos y de protección social "no es por culpa de Internet, sino de las reformas laborales", y ha pedido "poner fin a la estrategia de precarización", plasmada en "un sin fin de fórmulas" como las falsas cooperativas o los falsos autónomos, ha citado, antes de concluir con una mención al rapero Valtonyc, cuya condena de prisión por injurias al Rey ha sido confirmada este martes: "Sin libertad de expresión no hay libertad, señorías".

Por Ciudadanos, su diputado Sergio del Campo ha agradecido el "cambio de paradigma" que, entiende, ha dado el PSOE para ver la digitalización como "una fuente de oportunidades", tendiendo la mano para "avanzar" hacia un nuevo modelo productivo y la modernización de la economía, pero no para "destruir lo existente o competir en pureza ideológica con otros partidos".

"SOLUCIONES CONCRETAS PARA PROBLEMAS CONCRETOS"

Por otro lado, el portavoz de Empleo del PDeCAT, Carles Campuzano, ha reclamado dar "soluciones concretas para problemas concretos", y ha recordado que el propio Congreso ya aprobó una resolución para exigir al Gobierno un informe con propuestas concretas ante la necesidad de reformas en el ámbito laboral.

También ha advertido del "riesgo" de las relaciones laborales que puede imponer la nueva economía el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador i Duch, que también ha calificado de "paradójico" que vaya a encargarse, a estas alturas, un informe sobre la digitalización.

Íñigo Barandiaran, del PNV, ha instado a "regular cuanto antes para atacar" los "efectos" de la digitalización en el empleo, aunque ha pedido no olvidarse de la necesidad de cambiar la estructura productiva, pues cree que sin industria no hay capacidad de crear "empleo de calidad" ni tampoco sin apostar por una formación que impulse la "cualificación profesional tecnológica".

Por último, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha criticado que el PSOE dé "la matraca de las presuntas maldades de una reforma laboral que ya nos encamina a los 20 millones laborales" frente, ha dicho "el erial laboral y social" que provocó el anterior Gobierno socialista.

PUBLICIDAD