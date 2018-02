330 43

Economía.- PP, PSOE y Cs rechazan la petición de PDeCAT, ERC y En Comú de derogar la ley de la fuga de empresas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PP, el PSOE y Ciudadanos han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la pretensión del PDeCAT, respaldada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana (ERC) y PNV, de derogar el decreto ley que agilizó el cambio de domicilio de las empresas y que facilitó la salida de empresas catalanas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia.

En defensa de su iniciativa, el portavoz presupuestario del PDeCAT, Ferrán Bel, ha asegurado que aquel decreto ley supuso "expropiar la capacidad de los accionistas" para decidir "algo que es básico" y que, a su juicio, corresponde decidir a la Junta de Accionistas, "los verdaderos propietarios de la empresa y no el Consejo de Administración".

A su juicio, se alegaron "motivos meramente técnicos" para modificar la Ley de Sociedades de Capital cuando, según el diputado de la antigua Convergència, se demostró que "había otra motivación": "Se había celebrado un referéndum que no tenía que haberse celebrado nunca y para el que no iban a llegar las urnas. El Gobierno tenía que reaccionar ante aquel fracaso", ha dicho.

Además, ha señalado que, si en Cataluña marcharon 2.536 empresas en 2017, de la Comunidad de Madrid salieron 1.279, sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estuviera proclamando la independencia, y ha pedido permitir que sean los accionistas los que puedan acordar la vuelta del domicilio social.

"¿LLAMO EL REY A EMPRESAS PERSONALMENTE?"

"¿Es cierto que Felipe VI llamó a ciertas empresas personalmente para recomendar a empresas que salieran de Cataluña? Lo dice la propia Seat", ha preguntado el diputado de ERC Gabriel Rufián, que cree que "el peligro para la economía no es votar, sino evadir impuestos". Rufián sostiene que Cataluña continúa líder en inversión extranjera y ha animado a hablar 40 minutos con el exconseller Oriol Junqueras, encarcelado en Estremera, para saber cómo gestionar una economía.

Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell (En Comú) ha criticado que este decreto buscaba "enseñar el camino de salida y provocar miedo económico". "No fue la amenaza de ningún corralito, fue el clima que se generó y generó el propio Gobierno", ha explicado, como razón de la marcha de sociedades, antes de criticar también "la huida de la realidad del Govern", encuadrándola como "puro pensamiento mágico".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy "siempre" recurra al "argumento del miedo y la amenaza, nunca al del 'mejor juntos'". "Cataluña no tiene Gobierno del Estado, que es hostil; tampoco de la Generalitat para recuperar los centros de decisión. La irresponsabilidad de las élites de España y Cataluña la paga la gente común", ha dicho.

Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, ha recordado que su grupo ya votó en contra de la convalidación de este decreto pues, ha sostenido, "no obedecía a ninguna necesidad de las empresas ni jurídica, sino una necesidad política ante una coyuntura determinada".

Así, ha señalado que el decreto abre la puerta a que todas las empresas puedan hacerlo y, aunque el cambio de domicilio no tiene impacto económico alguno, ha llamado a adoptar una postura más prudente por decisiones ante posibles consecuencias, y ha instado a preocuparse por la creciente deslocalización de empresas que, por ejemplo, marchan de Galicia para ubicarse en Portugal.

¿Y POR QUE HUYEN LAS EMPRESAS?

Frente a estas posturas, el 'popular' Jordi Roca Mas ha dicho que la iniciativa "es mentira, como el 'Espanya ens roba', el déficit fiscal y que las empresas no se iban a ir", y cree que la propuesta está justificada en "alimentar el falso agravio y el resentimiento",

Así, se ha preguntado "por qué huyen las empresas", si por "un decreto que da libertad" o porque los partidos independentistas catalanes, ha dicho "están empeñados en eliminar todo lo español de Cataluña". "La hispanofobia es una forma de xenofobia. ¿Cómo no van a huir de ustedes las empresas?", se ha preguntado.

Por parte del PSOE, José Zaragoza, del PSC, ha dicho no entender que Carles Puigdemont pueda irse a Waterloo y en cambio un empresario no pueda mudar su sede y ha reclamado "una reflexión" desaconsejando cambios que podrían tener problemas de retroactividad. "Nadie debería estar contento con la situación", ha dicho, cargando contra ERC y PDeCAT: "Lo que están haciendo es, una vez más, perjudicial para la economía catalana. No aciertan ni una", ha despachado, culpando a a las formaciones independentistas de generar una "inestabilidad política, social y económica permanente".

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha enumerado las más grandes empresas que, dirigiéndose a la bancada de PDeCAT y ERC, ha dicho que se fueron "por su culpa" y "sus políticas incompetentes". Además, ha argumentado que la derogación acabaría provocando inseguridad jurídica y "un corralito". "No han aprendido absolutamente nada del desastre que han causado", ha concluido.

