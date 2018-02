330 43

Economía.- Rajoy recomienda al PSOE que apoye su política económica porque crea empleo, mientras la suya "lo destruía"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha recomendado al PSOE que dé apoyo a la política económica del Gobierno porque crea empleo, al contrario que la que impulsaron los socialistas cuando estuvieron al frente del país, que "lo destruía".

Así lo ha señalado Rajoy este martes durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde también le ha pedido al grupo parlamentario del partido que lidera Pedro Sánchez que se siente a "hablar con sentido" en el marco del Pacto de Toledo.

Preguntado por el senador del grupo socialista Ander Gil sobre las medidas que va a impulsar el Ejecutivo para garantizar el sistema público de pensiones, Rajoy ha insistido en que "la dura realidad" es que durante la legislatura del PSOE se perdieron 3,5 millones de puestos de trabajo, lo que supuso una pérdida de la recaudación de 70.000 millones de euros. "Eso era lo que ponía en peligro las pensiones y a lo que tuvimos que hacer frente nosotros", ha apostillado Rajoy.

"Ese era el legado de cenizas que nos dejaron a nosotros y que por fortuna logramos superar. El PSOE dejó a España al borde de la quiebra y de un rescate, que logramos superar impulsando una política económica para aumentar el número de personas con trabajo y cotizando, que es lo que permite que el sistema de pensiones pueda mirar al futuro con optimismo", según ha recalcado el presidente.

Según ha vuelto a insistir Rajoy, cuando llegó al Gobierno en 2011, por cada nuevo pensionista que entraba al sistema se destruían tres empleos. En concreto, en ese año había 117.000 pensionistas más y 355.000 afiliados menos. El presidente ha recalcado que el año pasado por cada nuevo pensionista había 6,3 cotizantes más. Concretamente, se registraron 96.000 pensionistas más y 611.000 afiliados más.

"Eso es lo que pasó y eso es lo que funcionó y eso es lo que hay que seguir haciendo", según ha señalado Rajoy, tras hacer hincapié en que "hay que impulsar una política económica que genere crecimiento, cree empleo y haga que aumente la cantidad destinada a pensiones y resto de servicios públicos".

Por su parte, el senador Gil le ha trasladado al presidente que "no está en condiciones de garantizar nada", refiriéndose a las pensiones, ya que "se ha pulido 67.000 millones de euros de la hucha de las pensiones que dejó el Gobierno socialista".

"No me diga que no nos metamos en esto, métase usted y dígale a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que la caja de la Seguridad Social no es la caja B del PP para manejarlo a su antojo", según dijo el senador.

Ante estas acusaciones, Rajoy ha insistido en que gracias a las políticas que han impulsado durante su legislatura se ha conseguido subir los ingresos con cotizaciones, mantener el gasto en pensiones y permitir que se mire al futuro con "mucho mayor optimismo que con la receta impulsada por el Gobierno socialista". "Cuando gobiernan acaban generando paro y problemas en las pensiones y tenemos que venir nosotros a arreglar sus desaguisados", le ha reprochado Rajoy.

Al finalizar la intervención el senador socialista le ha entregado al presidente del Gobierno una de las cartas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido a los pensionistas para informarles de la subida que van a tener de su pensión del 0,25% para este año, mientras que Rajoy le ha entregado a su vez uno de los papeles sobre los que ha basado su intervención.

