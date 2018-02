330 43

Unidos podemos pide al congreso que apoye su ley para igualar los sueldos entre hombres y mujeres

20/02/2018 - 16:28

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

Unidos Podemos pidió este martes al Pleno del Congreso de los Diputados que apoye la toma en consideración de su proposición de ley sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres que persigue, entre otras medidas, que las empresas sean más transparentes y publiquen las retribuciones de sus trabajadores.

Durante el Pleno en la Cámara Baja, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, defendió la iniciativa en un contexto en el que dijo que las mujeres "somos campeonas" en desempleo, con un 18%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), mientras que la tasa para los hombres es cuatro puntos inferior.

Existe una "enorme brecha salarial real en España", que se sitúa en torno al 22%-24%, "y no en torno al 14% como dicen ustedes", criticó Montero, quien en este momento lamentó que "muy pocos de ustedes (diputados del PP) se van a enterar del debate a la luz de lo vacía que está su bancada".

En este sentido, también dijo que la brecha salarial "genera beneficios" a la patronal, de 42.000 millones al año que no retribuye a las mujeres trabajadoras, y que un tercio de la riqueza del país es producida por las mujeres y no consta en las estadísticas oficiales.

Entre las medidas que incluye la proposición de ley, Montero citó la obligación para las empresas de publicar las retribuciones de hombres y mujeres y que el convenio colectivo contenga los criterios específicos que justifican una determinada retribución atribuida en clasificación profesional y en el pago de cualquier complemento.

También incluye sanciones para aquellas empresas que incumplan con la obligación de realizar una auditoría salarial o la necesidad de que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles.

Montero confió en que el Congreso apoye la iniciativa porque "es una ley que va a favor del interés general de España y de los españoles y españolas". Aprovechó su intervención para criticar al PP por no abordar esta materia durante los últimos años de Gobierno y afirmó que en Unidos Podemos "estamos muy cansadas de quienes se llaman patriotas y desprecian la forma de vivir en España". "Esta pelea no es de mi grupo parlamentario contra el suyo (el PP), es de la España feminista, igualitaria contra un Gobierno machista", afirmó.

Desde la oposición, la diputada del PSOE Pilar Cancela manifestó que su grupo va a apoyar la iniciativa independientemente de que haya presentado otras iniciativas con el mismo objetivo. "No va a ser ningún impedimento para que nos pongamos de acuerdo con Unidos Podemos cuando el objetivo es el mismo, la lucha efectiva contra la discriminación de las mujeres en muchos ámbitos, vamos a empezar por aquí", dijo.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes manifestó que para resolver la desigualdad entre hombres y mujeres "tenemos que emprender medidas que incidan en las causas", puesto que las mujeres están ligeramente más formadas que los hombres y ocupan puestos de menor cualificación o hacen mayor uso de las excedencias o permisos laborales que los hombres.

La ley de Podemos, a juicio de Ciudadanos, no recoge con la profundidad que requiere esas causas. "Podría ser una oportunidad para iniciar un camino contra la desigualdad retributiva, pero nos parece una ley insuficiente, poco ambiciosa y que no aborda el problema de raíz", consideró.

"RODEADA DE MACHISTAS"

Desde el PP, Celia Villalobos puntualizó que "esto es un tema bastante más complicado que simplemente un texto legal". En este sentido, explicó que para conseguir la igualdad salarial efectiva es necesario recuperar el diálogo social y que los convenios colectivos recojan medidas en favor de la misma.

"Me parece increíble que se diga que el Gobierno no hace nada, que el Gobierno no se mueve", manifestó Villalobos, quien agregó que el Ejecutivo está tratando esas medidas con sindicatos y patronal.

"Claro que existe una brecha pero una fórmula para acabar es empleo para las mujeres, formación para las mujeres, educación para las mujeres", afirmó y, acto seguido, se dirigió a la portavoz de Unidos Podemos para decirle que es "experta en demagogia".

Villalobos le recordó a Montero las palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, respecto a que "azotaría a una periodista hasta que sangrara" y le dijo que "está rodeada de machistas". "Ya está bien de lecciones de las que ustedes carecen; menos demagogia, más realidad y más trabajar en conjunto por algo que queremos todos y es la igualdad salarial", concluyó.

