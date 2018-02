330 43

Guindos aconseja a su sucesor que aproveche el momento para avanzar en la construcción del euro

20/02/2018 - 15:18

Insiste en que dimitirá como ministro "en un brevísimo plazo de tiempo"

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha aconsejado este martes a su sucesor o sucesora que entienda "perfectamente" los planteamientos en Bruselas, donde las decisiones "normalmente se toman por consenso" y que aproveche el momento actual, que no es "malo", para avanzar en la construcción del euro.

"Yo lo que le diría es que entienda perfectamente cuáles son los planteamientos en Bruselas, que las decisiones normalmente siempre se toman por consenso, que vivimos en un momento que no es malo y hay que aprovecharlo. Tenemos hasta junio para que haya mejoras tangibles y perceptibles por la opinión pública del funcionamiento de la zona euro", ha afirmado en una rueda de prensa.

"No soy mucho de dar consejos", ha advertido el todavía ministro, quien ha señalado que la persona que le sustituya, cuya identidad desconoce, "va a tener un entorno bastante mejor y bastante más tranquilo" que el que había cuando él asumió el cargo a finales de 2011.

"Mi sucesor no se va a encontrar con una troika prácticamente en ningún país. La troika podría haber tomado un cursillo de relaciones públicas y sensibilidad política", ha bromeado

El ministro de Economía ha evitado dar detalles sobre la fecha concreta de su dimisión y se ha limitado a repetir que llegará "en los próximos días" y "en un brevísimo plazo de tiempo. "El presidente del Gobierno y yo estamos absolutamente alineados. Hablaré con él cuando vuelva esta tarde noche y mi dimisión tendrá lugar en los próximos días", ha insistido.

Tampoco ha querido entrar a nombrar los requisitos que debería cumplir su sucesor o sucesora en el cargo y ha afirmado que Mariano Rajoy "sabe perfectamente cuáles son los requisitos" y "hará la elección correcta como normalmente suele hacer".

CIERRA SU ETAPA EN POLÍTICA

De Guindos ha confirmado además que su paso al Comité Ejecutivo del BCE cierra su etapa en política, aunque se ha calificado como "un economista que ha trabajado en política" en lugar de un político que ha centrado su actividad en cuestiones económicas.

Precisamente, preguntado de nuevo por su perfil político, De Guindos ha recordado que al principio de la primera legislatura de Rajoy era considerado como "el tecnócrata del Gobierno español". "No me he presentado ninguna vez en una lista electoral y ahora sin embargo soy el político. Seguramente no es ni una cosa ni la otra", ha remarcado.

Sobre los más de seis años en los que ha sido ministro y ha participado en las reuniones en Bruselas, De Guindos ha afirmado con ironía que ha vivido momentos "a veces demasiado apasionantes", en referencia a los peores años de la crisis.

También ha recomendado, tras ser preguntados por los mayores errores durante su gestión, que no se puede dejar "nunca" que se acumulen pérdidas de competitividad o que se caiga en burbujas inmobiliarias o en burbujas de crédito. "Creo que eso se ha solucionado bastante pero esas son las cuestiones fundamentales que diría no sólo a mi sucesor sino a cualquier responsable económico de un país de la zona euro", ha afirmado.

