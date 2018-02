330 43

Economía/Macro.- PP pide al PSOE respaldar a Guindos y no caer en un "feminismo hipócrita" como con Elena Valenciano

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PP ha reclamado al PSOE el respaldo de sus diputados del Parlamento Europeo a la candidatura del ministro de Economía, Luis de Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ha criticado lo que considera "feminismo hipócrita" de los socialistas porque aseguran preferir a una mujer para ese puesto, pero luego no apoyan a su propia eurodiputada Elena Valenciano para liderar su grupo parlamentario en Estrasburgo.

"Al principio se nos contó que la excusa para no apoyar a Guindos era que no era mujer. Luego no había candidata, era un irlandés (el presidente del Banco de Irlanda, Philip Lane)", ha dicho el portavoz de los 'populares' en el Congreso, Rafael Hernando, tras la Junta de Portavoces de este martes.

En este sentido, ha dicho que cree que el PSOE "utiliza el feminismo para condenar a unos, pero cuando tienen la oportunidad de promover a un puesto relevante como la presidencia del grupo socialista en el Parlamento Europeo, curiosamente se manifiestan en contra y bloquean la candidatura de su partido y su país".

"Por favor, menos hipocresía feminista y más apoyar intereses de españoles y españolas en el Parlamento Europeo", ha manifestado Hernando, asegurando que aunque esta cuestión no le "afecte", por tratarse de otra formación a la suya, le "parece positivo". "A mí me gusta que haya mujeres en organismos de decisión europeos", ha apostillado.

PIDE A PSOE, PODEMOS Y CS RECTIFICAR SU RECHAZO

Sin embargo, Hernando no sólo ha reclamado el apoyo del PSOE, sino que se ha dirigido personalmente a los tres líderes de PSOE, Pedro Sánchez, Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Pedro Sánchez, para que "rectifiquen sobre la actitud que han venido manteniendo en este tiempo".

Así, ha señalado que "un Gobierno próximo" a Unidos Podemos, como el portugués, apoya a Guindos y que otro "del cual pretende sentirse discípulo el señor Rivera (por Francia y su presidente Macron) ha apoyado al señor de Guindos".

"Y sobre todo que lo haga el PSOE, porque por mucho que le pese a Pedro Sánchez, es una vergüenza para los españoles que a un español le estén apoyando los gobiernos socialistas de Portugal, Italia y Eslovaquia, y que no le apoye el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo a iniciativa del señor Sánchez y del PSOE", ha aseverado.

Así, ha subrayado que el PP "nunca ha actuado de esta manera" y que "siempre" ha "apoyado a candidatos españoles frente a candidaturas que no eran españolas" aun cuando, ha dicho, no compartían su "orientación ideológica", por lo que ha pedido que "pongan por delante de los intereses partidistas, localistas en este caso, los intereses del conjunto de los españoles". "Ya no tienen excusas", ha apostillado.

"NO SE POR QUE ME QUIEREN LICENCIAR TAN PRONTO"

Respecto al nombramiento de Guindos, ha calificado esta decisión como "muy importante para España" y supone un "reconocimiento de los distintos gobiernos de la Unión Europea" al país por su crecimiento económico, "la lucha contra el déficit presupuestario" y su creación de empleo. "Vuelve a colocarnos en puestos de referencia de la comunidad económica europea", ha dicho.

Hernando también ha sido preguntado por si el relevo del ministro de Economía, Industria y Competitividad podría acarrear una remodelación más amplia, y ha despachado la cuestión diciendo que "son cuestiones que le competen al presidente", considerando que "hay un buen Gobierno" al que le quedan "muchas cosas que hacer". "Es algo que compete al presidente, y le daré mi opinión si me la pide", ha dicho.

Entre risas, ha dicho que no aspirar "a nada más ni a menos" que a liderar el grupo parlamentario popular en el Congreso, misión con la cual ha dicho estar "encantado". "Llevo un año y medio o dos. He tardado 23 años en ser portavoz, no sé por qué me quieren licenciar tan pronto", ha aseverado.



