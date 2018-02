EthicHub, una plataforma blockchain española para crowdlending

En España empiezan a surgir propuestas que tratan de optimizar industrias actuales valiéndose de la descentralización que otorga Blockchain. Una de estas propuestas, que aborda un posible uso de la tecnología Blockchain para "romper las fronteras del dinero" y generar un "impacto social" positivo ha sido galardonada con el premio internacional 'Blockchain4Humanity' al mejor proyecto Blockchain en la categoría de Inclusión Financiera, en el seno de la Conferencia Internacional LabBitConf celebrada en Colombia el mes de diciembre pasado.

Hoy entrevistamos a Jori Armbruster, fundador de Ethic Hub para que nos cuente como quiere utilizar la tecnología Blockchain para facilitar el crowdlending.

¿Qué es Ethic Hub?

Una plataforma de crowdlending, nativa de Blockchain, que trata de romper las fronteras del dinero y universalizar el acceso al mercado financiero global. En la actualidad se calcula en más de 2.000 millones las personas desbancarizadas, siendo la mayoría pequeños agricultores. Y esa es nuestra apuesta, lograr que todas las partes intervinientes ganen. Por un lado, los pequeños agricultores desbancarizados quienes, a pesar de tener una actividad muy rentable, les cuesta mucho conseguir crédito por las vías tradicionales. Tanto así que se ven obligados a recurrir a préstamos en efectivo por los que pagan más de un 100% de intereses anuales. Por otro lado, en los países más desarrollados, donde hay un exceso de dinero, muchos ahorradores ven como su dinero en el banco apenas les genera un rendimiento. Nosotros queremos, a través de sistemas P2P, smart contracts poner en contacto directamente a unos y otros y que ambas partes ganen, generándose además un impacto positivo. Y eso ahora es posible hacerlo gracias a la tecnología Blockchain.

¿Como nace este proyecto?

He tenido la suerte de vivir entre dos mundos, entre Chiapas, México y España, y eso me ha permitido contrastar las realidades de ambos mundos y siempre me ha motivado encontrar una forma de tender un puente que beneficie a ambas partes. No entendia como los préstamos son tanto más caros en México con gente dispuesta a pagar intereses superiores al 100% anual cuando en Europa personas igual de solventes pagan menos del 7%. Y tampoco cómo muchos inversores se quejaban de falta de rentabilidad para sus ahorros. Cuando pensé en emprender, después de analizar muchos proyectos llegué a la conclusión de que esta ineficiencia del sistema era una de las oportunidades más grandes que hay en el mundo, si no la más grande. En el mundo hay 2.000 millones de personas excluidas de la economía global, los famosos desbancarizados. No solo son una oportunidad, es ayudar al mismo tiempo que te beneficias. Es el beneficio mutuo como motor del desarrollo. Ethic Hub ha nacido pensando desde cero como deberia ser el sistema financiero.

¿Y cómo ganan ambas partes?

Pues por el lado de los que prestan su dinero, ven incrementado el rendimiento de su dinero, optando a altas rentabilidades (el objetivo es conseguir ofrecer un 15% en una primera fase). Además tienen otro intangible, como es saber con certeza a dónde va su dinero, algo que no ocurre actualmente cuando tenemos dinero en el banco. No sabemos a quién se le presta ni si se utiliza para financiar productos o industrias que no nos gusten, como la fabricación de armas. En Ethic Hub, el inversor decide en concreto qué proyecto quiere financiar. Y por el lado de los agricultores desbancarizados, les proporcionamos el acceso a una nueva herramienta de financiación para que ya no tengan que pagar intereses tan altos y abusivos. En Ethic Hub los préstamos son siempre a la producción, nunca al consumo y se otorgan a comunidades de agricultores seleccionadas por nuestro Nodo Local que es nuestra apuesta por "el factor humano". Estas primeras comunidades ya están localizadas en Chiapas (México) y ahí es donde estamos centrando nuestros primeros esfuerzos. Uno de los socios de Ethic Hub, Pablo Chang, ha dedicado más de 25 años de su carrera profesional a organizar y financiar a estos pequeños agricultores y conoce muy bien cómo funcionan y la capacidad de pago que tienen.

Además, constituimos un fondo de garantía para que en caso de impago, el prestamista recupere el principal, no así los intereses (salvo que los impagados se disparen por catástrofes naturales u otros eventos extraordinarios) y Ethic Hub propondrá un mecanismo para hacerse cargo de la deuda y evaluar las causas de impago. Pueden existir plagas o desastres medio ambientales que arruinen una cosecha y somos conscientes de estas posibilidades. Pero en cualquier caso nunca se va a privar de los medios básicos de subsistencia a ningún agricultor.

Y otra cosa que vamos a hacer es crear un historial crediticio a todos estos agricultores, blockchain mediante. Muchos de estas personas han estado pagando sus préstamos todos los años, a pesar de los altos intereses, pero no hay ninguna constancia de este hecho. Ahora con Blockchain es posible establecerlo de forma fiable y creemos que redundará en beneficio del agricultor. Un prestamista del primer mundo podría dar por bueno un interés del 10% si sabe que su contraparte ha estado años haciendo honor a sus préstamos sin excepción. Con el tiempo, el objetivo es que los buenos pagadores paguen menos intereses y de esta forma promover una cultura de cumplimiento.

¿Y en qué estado se encuentra Ethic Hub ahora mismo?

Ahora estamos en plena fase de preventa de los tokens que van operar el sistema. Nuestro objetivo es obtener los recursos necesarios para poner en marcha la plataforma y al mismo tiempo generar una comunidad entorno al proyecto. Hemos ido generando una comunidad activa de ethichubers que se han mostrado muy entusiastas con el proyecto y están dispuestos a colaborar para que Ethic Hub se materialice. Ganar el premio Blockchain4Humanity al mejor proyecto de Blockchain en inclusión financiera ha sido un espaldarazo increíble y ha supuesto una mayor motivación para el equipo, que ya era muy alta de por sí.

En siguientes etapas, y a medida que el proyecto vaya creciendo y nos vayamos expandiendo y alcanzando nuevos mercados, recurriremos a sucesivas ventas de nuestros tokens, los ethix, para financiarnos y dar entrada al ecosistema a cada vez más usuarios. Pero para llegar a ese punto queremos primero demostrar que nuestra propuesta es válida y funcional, es decir, queremos presentarnos a los futuros ethichubers con la plataforma funcionando, con los primeros préstamos concedidos y pagados y demostrando en la práctica cómo es posible hacer las cosas de una forma distinta, gracias a Blockchain. Queremos que todas las partes ganen y lograr además, un impacto positivo en la sociedad.

¿Qué tipo de token estáis lanzando y qué función tiene en vuestro sistema? ¿No sería posible hacer lo mismo sin Blockchain?

El Ethix será un token estándar de la red Ethereum ERC20 y será un token de utilidad o utility token porque será el medio de acceso al ecosistema. Las personas interesadas en prestar a agricultores desbancarizados tendrán que comprar Ethix para prestarlos. Aun así tanto la elección de blockchain sobre la que opera Ethic Hub, como la funcionalidad del token son susceptibles de cambios. Esto es una startup tratando de crear algo casi totalmente nuevo y en la traslación de un modelo de negocio teórico al mundo real estoy seguro que tendremos que adaptar muchas cosas. EthLend, uno de los proyectos más exitosos de préstamos sobre blockchain, ya ha pasado por tres modelos de token, adoptando finalmente nuestro modelo. Pero esto tampoco quiere decir que no exista un formato todavía mejor. Si lo encontramos, propondremos el cambio.

Lo que queremos hacer es algo muy parecido a lo que hace kiva.org, sólo que introduciendo a blockchain en la ecuación se optimiza extraordinariamente la operativa. Ahora, con blockchain, los prestatarios podrán pagar menos y los inversores recibir una rentabilidad.

Además blockchain permite un P2P real a través de smart contracts (contratos inteligentes). En un ecosistema de préstamos la confianza es fundamental y blockchain permite mejorar la confianza intrínseca del sistema por la inmutabilidad y total transparencia de las operaciones y al permitir un P2P real el riesgo plataforma desaparece. Si Ethic Hub dejara de existir por lo que fuere, los prestatarios seguirán debiendo el préstamo y el contrato inteligente seguiría recibiendo los fondos y devolviendolos a los inversores. Es más, el contrato inteligente seguiría generando la reputación a prestatarios y el fondo de garantía se activaría en caso de impago. Gracias a la introducción de blockchain se puede conseguir llegar a construir una DAO (organización autónoma descentralizada), que es lo que nos gustaría que Ethic Hub llegue a ser algún día. Ethic Hub introduce muchas mejoras sobre las plataformas de crowdlending tradicionales, unas mejoras que sólo son posibles gracias a Blockchain.

¿Cómo ve el regulador vuestra iniciativa? ¿Qué recomendaciones os han dado vuestros asesores legales para cumplir con la normativa vigente?

Como suele suceder siempre que emerge una nueva tecnología, la regulación suele venir después y es en esa fase incipiente en la que nos encontramos en la actualidad en muchos países del mundo. Unos con una legislación más favorable, otros más restrictiva y la mayoría pensando que postura adoptar. En nuestro caso contamos con abogados especializados, tanto en España como en México, que están pendientes de los cambios normativos que puedan surgir y en ambos casos nos transmiten total tranquilidad. De todas formas, en Ethic Hub queremos adelantarnos a una regulación que seguramente terminará llegando y, por ejemplo, somos muy exigentes con el proceso de KYC (proceso de identificación de clientes) que, aunque no sea necesario a día de hoy, sí que creemos es una buena práctica.

También queremos innovar en cuanto a la venta de nuestros tokens y por eso hemos planteado cuatro etapas. No queremos levantar barbaridades de dinero con un proyecto en estado embrionario y en una única ronda. Igual es ese uno de los temores de los reguladores. Creo que todas las ventas de tokens lo son -en la mayoría de los casos- de proyectos que tienen ideas magníficas pero que muchos terminarán fracasando, por falta de encaje en el mercado o sencillamente porque llegarán competidores que lo hagan mejor. Es por ello que nosotros proponemos lo que denominamos una venta ética de tokens y que entre otros factores contempla ir vendiendo tokens para las necesidades de seis a 18 meses, tal y como hacían las startups hasta la llegada de la fiebre de las ICOs (Initial Coin Offerings). No queremos conseguir decenas o centenas de millones para un proyecto que no ha demostrado que sea viable. A medida que demostremos que nuestro proyecto es viable y rentable, recurriremos a nuevas ventas de tokens para seguir escalando un modelo que tiene vocación global. De esta forma, si lo hacemos bien, al final podremos conseguir mucha más financiación que con una sola ronda ya que podremos vender tokens cuando el proyecto esté totalmente operativo.

¿Qué otras empresas operan en este mercado con Blockchain y como os diferenciais?

Hay muchos proyectos de préstamos p2p construidos sobre blockchain porque es uno de los casos de uso donde más claramente son visibles las ventajas de blockchain y porque ya era una de las industrias que registraba un mayor crecimiento en todo el mundo. De hecho, las previsiones son de un crecimiento de más del 50% anual hasta 2020 y estos análisis no contemplan la optimización y universalización que permite blockchain.

Básicamente hay dos perfiles entre los proyectos de crowdlending sobre blockchain; por un lado hay proyectos que promueven préstamos avalados por tokens (SaltLending, EthLend, CoinLoan, etc.), y por otro proyectos sin aval donde el scoring de los préstamos se hace en base a datos facilitados por los prestatarios (Fintrux, Lendoit, Debitum...).

Ambos acercamientos nos parecen viables y muy interesantes y esperamos que todos contribuirán en mayor o menor medida a eliminar los diferenciales de tipos de intereses entre zonas económicas, que es uno de los grandes problemas que frenan el desarrollo de los países pobres. Sin embargo, ninguno de los dos acercamientos funciona bien con los desbancarizados ya que estos no tienen tokens ni disponen de información suficiente para hacer un scoring certero.

Es por ello que nosotros proponemos la figura del nodo local, una persona que conoce personalmente a los prestatarios, los selecciona, los ayuda a agruparse para pedir un préstamo colectivo y hace de puente con el mundo digital. Queremos que nuestro nodo local esté correctamente incentivado para hacer correctamente esta labor. Es nuestra apuesta por el "factor humano".

También nos diferencia nosotros nos centramos en pequeños agricultores desbancarizados que piden préstamos para mejorar su productividad, no para consumo. Nos diferencia que en nuestra plataforma solo hay comisiones en caso de éxito. Nos diferencia la existencia de un fondo de garantía que reduce al mínimo el riesgo de impago para el inversor y que al mismo tiempo facilita un recobro ético de la deuda.

Apostamos por una gobernanza realmente descentralizada basada en tokens de gobernanza que ganan los usuarios de la plataforma, no a los tenedores de nuestros tokens que pueden ser inversores cortoplacistas. Nosotros queremos hacer comunidad con los que creen que este es un proyecto a largo plazo.

En general hemos intentado repensar el sistema financiero desde cero y construir algo lo más parecido a como entendemos debería ser y que además sea aplicable al mundo real.

¿Esa versión MVP que vais a lanzar en que va a consistir y cómo funciona?

Queremos llegar a la primera ICO con un modelo lo más evolucionado posible. Ya tenemos la primera versión del smart contract de préstamo y estamos empezando a seleccionar los primeros prestatarios en la zona de Chiapas (México). Los primeros préstamos no se realizarán sobre una plataforma online, sino con una presentación que enviaremos a los miembros de nuestra comunidad para que, si quieren empezar a participar, lo puedan hacer con ethers contribuyendo a la dirección del smart contract del préstamo que quieren financiar.

Dentro de un par de meses lanzaremos la primera versión de la plataforma online y para la primera ICO (Julio o Septiembre), esperamos llegar con un buen número de préstamos financiados, con varios ya pagados, con un historial de morosidad, con una experiencia de costes de captación de proyectos y de inversores. Una plataforma empezando pero funcional, operativa y con gran parte de las hipótesis del modelo validadas.

Y al habernos dado tanto tiempo hasta la ICO y disponer finalmente de presupuesto para marketing, esperamos que la comunidad entorno al proyecto ya sea equiparable a la de los proyectos punteros y con la ventaja de contar con un proyecto operativo y de claro impacto positivo.

Jori Armbruster, nodo coordinador de Ethic Hub se define como ciudadano del mundo y un convencido absoluto de blockchain y sus posibilidades.

Alex Preukschat es autor coordinador del libro 'Blockchain: La revolución industrial de Internet' publicado por Ediciones Gestión 2000 (Grupo Planeta) ya disponible a la venta en Amazon.es y en la Casa del Libro, cuyas novedades se pueden seguir en @LibroBlockchain y LibroBlockchain.com, la novela gráfica 'Bitcoin: la caza de Satoshi Nakamoto' @BitcoinComic y como Nodo Coordinador de BlockchainEspana.com @BlockchainES.

Edición por Iñigo Molero @Imolman

