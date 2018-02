Uno de cada tres empleos en España estará en riesgo por la automatización a partir de 2030, según PwC

Creo que lo he dicho en algún otro comentario: nuestros políticos (de todo signo) y sindicalistas, solo aplican soluciones del siglo XIX y principios del XX a problemas del XXI. La cuestión depende de dos temas:



1) Voluntad política de acuerdo, o sea, algo impensable en España. Sentarse en una mesa y empezar a tragarse sapos renunciando a intereses partidistas y pensando el los ciudadanos (gobierno de coalición). Ya digo, impensable.



2) Rentas básicas y si no, no poder salir a la calle. Esto se debe de financiar, ¿como?. En mi opinión y soy profano, pienso que habría que convertir la deuda pública actual en deuda perpetua (debidamente remunerado, no al 0,75%) y tener así margen para futuras nuevas emisiones. No olvidemos que el dinero emitido ya no se soporta en patrones reales (oro, etc), sino en deuda, que no deja de ser una promesa.



Agur