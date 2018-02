330 43

Fundación bbva premia a bresnahan, pakes y porter por abrir el campo de la economía industrial empírica

20/02/2018 - 12:25

El Premio Fundación BBVA (BBVA.MC )Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas ha sido concedido en su décima edición a los profesores Timothy Bresnahan, Ariel Pakes y Robert Porter por "ser los pioneros de la nueva economía industrial empírica".

Según informó este martes la Fundación BBVA, se trata de un campo dentro de la organización industrial que ha creado técnicas fundamentales para tratar de medir el poder de mercado, entendido como la capacidad de un agente empresarial para modificar los precios en ese mercado.

En el acta se destaca que los premiados, "motivados por preguntas relevantes para las políticas públicas, desarrollaron metodologías que han tenido un impacto significativo y duradero en el trabajo posterior en la organización industrial, así como en otros campos aplicados".

Los galardonados, subraya la fundación, han creado "técnicas fundamentales" para medir y comprender el poder de mercado que ejercen las empresas, partiendo de la estructura particular de cada mercado, como los del automóvil y las tecnologías de la información.

Además, sus modelos son utilizados por las autoridades de la competencia de una gran cantidad de países del mundo, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, ya que las herramientas que han diseñado permiten pronosticar los efectos anticompetitivos de una fusión.

Sus metodologías han tenido un "impacto significativo y duradero" en la investigación empírica de la organización industrial, así como en otros campos aplicados como la salud y el medio ambiente, agrega.

Bresnahan (Estados Unidos, 1953) se graduó en el Haverford College (Estados Unidos) y se doctoró en 1978 en la Universidad de Princeton.

Desde 1989 forma parte, y actualmente dirige, del Center for Research in Employment and Economic Growth en el Instituto Stanford para la Investigación de la Política Económica.

Por su parte, Pakes (Edmonton, Canadá, 1949) se graduó en la Universidad Hebrea de Jerusalén y se doctoró en la Universidad de Harvard en 1979. Ha ejercido su trayectoria profesional en varias universidades. En 1988 entró como profesor de Economía en la Universidad de Yale y en 1997 ocupó la Cátedra de Economía Charles y Dorothea Dilley hasta 1999. Ese año entró a formar parte del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, donde actualmente es titular de la Cátedra Thomas de Economía.

Porter (Londres, Canadá, 1955) se graduó en la Universidad de Western Ontario y se doctoró en 1981 en la Universidad de Princeton. Durante toda su trayectoria profesional ha sido profesor visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de California en Berkeley o la Universidad de Yale. Desde 1993 es titular de la Cátedra William R. Kenan, Jr. en la Universidad Northwestern.

