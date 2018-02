330 43

Foment no apoya la huelga del 8 de marzo porque es "una huelga política"

20/02/2018 - 12:11

BARCELONA, 20 (SERVIMEDIA)

El presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellá, afirmó este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' que la huelga convocada para el próximo 8 de marzo a favor de la igualdad entre mujeres y hombres es "una acción política, no es una huelga".

En este encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Gay de Montellá argumentó que tiene "respeto absoluto por las huelgas laborales, que son aquellas por razones económicas, de despidos dentro de las empresas pero todo lo que no esté dentro de estos parámetros son acciones políticas".

Así pues, el líder de la patronal catalana denunció que "esto no es una huelga, es una alteración del orden público por unas razones diferentes que no estamos de acuerdo".

Preguntado por los periodistas al finalizar el acto, Gay de Montellá insistió: "Nosotros no estamos de acuerdo, la consideramos no laboral; es una huelga social, es una huelga política. No quiere decir que no seamos favorables al resto; la diferencia salarial es un absurdo, es una locura".

(SERVIMEDIA)

20-FEB-18

R/pai

PUBLICIDAD