Poncela, sobre la sucesión de guindos: "estoy aquí para lo que me manden"

20/02/2018 - 11:18

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, se refirió hoy a su hipotético nombramiento como ministra de Economía, Industria y Competitividad, afirmando que está a disposición "para trabajar en todo lo que me manden".

Así lo aseguró durante la rueda de prensa de presentación de los datos de comercio exterior de España en 2017, al ser preguntada sobre si le gustaría suceder a Luis de Guindos cuando se haga oficial su marcha al Banco Central Europeo (BCE).

"La verdad es que no me había visto en ninguna quiniela", aseguró Poncela, para añadir que "yo estoy aquí para trabajar en todo lo que me manden y seguiré haciéndolo mientras me lo requieran".

La incógnita sobre quién ocupará el puesto al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad llega después de que ayer el Eurogrupo mostrase su apoyo a la candidatura de Luis de Guindos para ocupar la vicepresidencia del BCE, después de quedar como único candidato por la retirada del irlandés Philip Lane.

En el día de hoy el Ecofin confirmará la elección de De Guindos para el cargo y la propuesta se elevará al Consejo Europeo en la reunión de los próximos 22 y 23 de marzo, que tomará la decisión por mayoría cualificada.

De Guindos empezaría a ejercer su nuevo cargo a partir del 1 de junio, pero ya explicó ayer en Bruselas que al volver a España hablaría con Rajoy y "en los próximos días" presentará su dimisión, por lo que el presidente del Gobierno tendrá que nombrar próximamente al nuevo titular de Economía.

