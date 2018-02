El PSOE plantea multas a empresas que no garanticen la igualdad salarial

Todo el mundo habla de este tema y nadie pone un ejemplo en concreto. Yo cre que es un señuelo para estar discutiendo y entreteniéndose en temas inexistentes. No conozco empresa donde se practique dicha discriminación y, es más, no tendría sentido desde un punto económico. Ahora bien, si esto es un movimiento para obtener cuotas más allá de una sana competencia me callo.