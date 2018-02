330 43

(AMP) Unidos Podemos, sobre la marcha de Guindos al BCE: "Que tiemblen los sectores populares de Europa"

19/02/2018 - 19:21

IU entiende su elección como "un gesto en defensa de las élites" y recuerda que el Parlamento Europeo optó por el irlandés Lane

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El diputado de Podemos Rafa Mayoral cree que el actual ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, estará "al servicio de Alemania" cuando ejerza como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). "Que tiemblen los sectores populares, porque allá va un hombre dispuesto a todo", ha dicho.

Mayoral ha criticado que Guindos "vuela de nuevo a Frankfurt a defender los intereses de los mismos: de los especuladores, de los buitres, de las grandes finanzas" y ha señalado que la ley hipotecaria, en tramitación actualmente en el Congreso, "ha sido el último servicio de Guindos a los bancos para asegurarse este puesto".

"Como dice el dicho, la Unión Europea es un espacio de 27 Estados donde siempre gana Alemania", ha dicho el diputado de Podemos, ironizando con la famosa frase, más propia del ámbito futbolístico, recordando también que Guindos "se ha destacado por ser el alumno más aventajado del señor Schäuble (antiguo ministro de Finanzas alemán)".

En este sentido, Mayoral ha definido a Guindos como "una persona entregada al austericidio, a los intereses de las grandes finanzas, de los fondos buitre, y de Alemania, que es al fin y al cabo al servicio de quien está en el nuevo lugar, en esa Vicepresidencia del BCE".

Por otro lado, ha comentado que su elección "ha sido por incomparecencia de su rival", el presidente del Banco de Irlanda, Philip Lane, cuya candidatura fue retirada este lunes. "Ni tan siquiera fue capaz de convencer al Parlamento Europeo, ha debido ser electo sin que nadie pudiera ponerse como alternativa pues su puesto, en ese caso, hubiera podido correr peligro", ha dicho.

"¿ALGUIEN CREE QUE PENSARÁ EN LOS ESPAÑOLES?"

Las declaraciones de Mayoral no han sido las únicas dirigidas por dirigentes de las formaciones integradas en el grupo confederal sobre esta cuestión. Así, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que la elección de Guindos "no es una buena noticia para la ciudadanía", pues "no representa los intereses de Europa ni de España".

El secretario de organización de la formación morada ha dicho también en Twitter que Guindos "es español de DNI, pero de políticas económicas es alemán". "Después de trabajar contra los españoles desde Lehman Brothers y desde el Ministerio de Rescate Bancario, ahora seguirá sirviendo a los bancos desde el BCE. Eso sí, cobrando 5 veces más que como ministro", ha apostillado.

Por su parte, Íñigo Errejón ha reflexionado, también en la misma red social, que Guindos llega al puesto "de rebote" y que "trabajó para quienes llevaron la economía española al borde del colapso y les rescató a ellos mientras asfixiaba a la ciudadanía", por lo que se ha preguntado si "ahora, desde Frankfurt, alguien cree que trabajará pensando en los españoles".

"Guindos defenderá los intereses de los acreedores, de los mercados frente los intereses de la mayoría social. El austericidio y el sufrimiento seguirá para nuestro pueblo", ha aseverado por su parte, en declaraciones a Europa Press, la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

"EL CRITERIO SELECTIVO DEL PP NO TIENE PRECIO"

Por otro lado, desde Izquierda Unida (IU) han valorado el nombramiento de Guindos como "la peor de las noticias". "Como ha demostrado sobradamente durante toda su carrera, sólo trabaja para el beneficio de las empresas y de los bancos", ha dicho su responsable económico, Carlos Sánchez Mato.

Así, desde esta formación han criticado que su "aterrizaje" en el BCE "sólo puede entenderse como un gesto en defensa de las élites y del sector privado" y entienden que su nombramiento, sin tener en cuenta "la opinión negativa expresada por la Eurocámara", demuestra "el papel de subordinación del Parlamento Europeo a la hora de adoptar decisiones de importancia en una UE".

Así lo ha manifestado la portavoz de IU en la cámara legislativa de la UE, Marina Albiol, que cree que "el 'señor de Lehman Brothers', el de las 'puertas giratorias', el de 'el rescate bancario que no nos va a costar un euro' y el de las autopistas no está capacitado para ocupar un puesto en el BCE".

La eurodiputada también ha ironizado con los "muchos paralelismos" que existen con la elección de Guindos para ser 'número dos' del supervisor financiero con el del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

En este último caso, ha ironizado diciendo que "en el PP pensaron que quién mejor que Cañete, una persona con negocios familiares en la industria petrolífera, para dirigir la lucha europea contra el cambio climático". "Ahora ven en a Guindos, el ministro del 'rescate bancario gratis', como vicepresidente del supervisor bancario europeo. Desde luego, el criterio selectivo del PP no tiene precio", ha concluido la portavoz de IU en la UE.

El coordinador federal de IU y portavoz fiscal de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, se ha preguntado por "el precio" del "apoyo de Alemania", pues no cree que si "esta elección está condicionada a que España apoye al ultraliberal ortodoxo Widmann como sustituto de Draghi" esto pueda beneficiar a España.

Asimismo, ha cuestionado si no es "anormalmente antidemocrático" que no se haya podido debatir la candidatura del ministro de Economía o incluso la posición de España sobre las "inyecciones mutltimillonarias de liquidez", que precisamente quiere retirar, ha dicho, el candidato alemán. "¿Qué opina Guindos de todo esto? ¿Por qué no hemos debatido aquí sobre la cuestión?", ha apostillado.

Así, ha recordado las palabras del que fuera responsable económico del Gobierno griego Yanis Varoufakis, cuando "dijo sorprenderse de que la opinión privada y pública de Guindos no coincidía". "¿Han pactado con Alemania que el BCE quede dominada por el pensamiento más perjudicial para los intereses de España?", se ha preguntado

