El 'milagro' económico de Polonia está dejando a Ucrania sin trabajadores

Al revés, creando un conflict con Rusia, es Ucrania quien tiene problemas en casa, destruyendo su economia. Quieren pareserse a europeos pero su modelo no era asi y cambiar bruscamente solo llevara a peores resultados. Europa tampoco les va a dejar. Y como el articulo lo menciona lo que quiere es utilizer la mano de obra barata porque los polaco y demas naciones no quieren trabajar en campo o por ahi de recados, mientras esos polacos cada vez van a luxemburgo o paises asi a estudiar para que les utilicen en bancos como mano de obra cualificada etc etc . no se ve esto o que ?