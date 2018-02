330 43

Economía/Empresas.- Nadal está "guiando" a ACS y Atlantia sobre las autorizaciones a las OPAs en relación con Hispasat

Busca garantizar que el operador de satélites acabe "en buenas manos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Energía, Alvaro Nadal, ha asegurado que ATLANTIA (AUTO.IT )y ACS (ACS.MC )aún no han formalizado todas las solicitudes de autorización a sus OPAs por Abertis por lo que a la toma indirecta del operador de satélites Hispasat se refiere, dada la complejidad que requiere este proceso.

"Estamos guiando sobre cómo pedir las autorizaciones a estas empresas, que saben de autopistas y de construcción, pero no de satélites", indicó el ministro.

Nadal afirmó que su "preocupación" ante la 'batalla' por Abertis es que Hispasat "acabe en buenas manos". "Que caiga en manos de alguien que quiera gestionarla y darle un futuro", subrayó.

"Me parece muy bien que quieran comprar Abertis, pero tienen que tener un plan de negocio sobre Hispasat, no pueden conformarse con decir que la venderán, porque son empresas que saben de autopistas y de construcción, pero no de satélites", añadió. "Necesitamos que haya una idea clara de lo que se quiere hacer con una de las compañías tecnológicas más importantes de España", abundó Nadal.

En cuanto a las autorizaciones, el ministro detalló que ACS y Atlantia ya han pedido a Energía solicitud de autorización para sus ofertas por Abertis en lo que a la toma de control indirecto de Hispasat se refiere, "pero no todas", dado que, según desveló, en realidad se requiere pedir "varias autorizaciones".

"Hispasat no sólo requiere una aprobación por cuanto al cambio en su accionariado, como ocurre con las sociedades concesionarias de autopistas, dado que se trata de una sociedad que, además de satélites, abarca la gestión de toda la órbita geoestacionaria, que tiene en exclusiva todas las comunicaciones militares y cuenta con un espectro digital para su funcionamiento", explicó.

Nadal asegura que cada uno de estos aspectos de Hispasat requiere "autorizaciones diferenciadas, cada una con un objetivo diferente, no una única autorización".

Así, y "dado que se trata de un mundo bastante desconocido para los opantes", el ministro indicó que su Departamento está "guiando" a los dos grupos que pugnan por Abertis "sobre cómo hacer las cosas y en las cuestiones adecuadas para pedir autorización".

Nadal aseguró desconocer si toda esta tramitación puede ocasionar demora alguna en el proceso de OPAs, al indicar que ese aspecto depende de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"NO SE COMPRA EN DOS DIAS".

"La toma de control indirecto de Hispasat requiere una serie de trámites, hay que ser consciente de que un satélite no es algo que se compra en dos días, es algo de cierta complejidad", insistió Nadal tras firmar un acuerdo con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.

El Gobierno siempre ha mantenido que cualquier toma de control de Abertis requería la previa autorización del Gobierno, dado que las autopistas y satélites que la compañía gestiona son titularidad última del Estado y estratégicos para el país.

Tanto ACS como Atlantia ya han recibido la pertinente autorización del Ministerio de Fomento por lo que al traspaso de las autopistas de Abertis en España se refiere. En el caso de Hispasat, las solicitudes se tramitan en tanto Abertis negocia la venta a REE del 57% que controla en este operador y además cederle el 33% adicional que la compañía acordó comprar en mayo.

