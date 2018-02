330 43

La cnmv advierte de un 'chiringuito financiero'

19/02/2018 - 12:15

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo pública este lunes una advertencia sobre 'chiringuitos financieros' que no cuentan con autorización para operar en España.

En concreto, el supervisor alertó sobre Trades Primer Black Parrot LTD. La CNMV explicó que esta sociedad no figura como inscrita en el correspondiente registro de la Comisión y, por tanto, no está autorizada para prestar servicios de inversión en España.

19-FEB-18

