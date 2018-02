330 43

Economía/Empresas.- Red Eléctrica afirma que la compra de Hispasat es una operación "que tiene ganas de cerrar"

Aunque señala que no ha presentado todavía "ninguna oferta, ni vinculante ni no vinculante"

El consejero delegado de Red Eléctrica Corporación (REC), Juan Lasala, ha reconocido que la compra de Hispasat es una operación que la compañía "tiene ganas de cerrar", pero ha subrayado que el grupo no ha presentado todavía "ninguna oferta, ni vinculante ni no vinculante", y que tan solo ha "expresado su interés".

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del ejercicio 2017, Lasala subrayó que Hispasat es un activo que "gusta" desde hace tiempo a REE, que ya mostró su interés en la compañía tecnológica "hace más de 15 años", aunque señaló que debido a la situación en la que se encuentra la empresa, inmersa en la 'guerra de OPAs' entre la italiana Atlantia y ACS por Abertis, habrá "que esperar los tiempos que sean necesarios para realizar la operación".

Para el directivo de REE, la adquisición de Hispasat, propiedad de Abertis y Eultelsat y que se ha visto en medio de esa 'batalla' por el grupo concesionario, tendría "sinergias" con los activos de infraestructura de telecomunicación del grupo.

"Creemos que es un activo explotable en condiciones similares a la fibra óptica. Físicamente no tiene que ver, pero los clientes son parecidos y tiene sinergias potencialmente interesantes", añadió Lasala, quien subrayó que no podía decir "mucho más" debido a que es una operación que "está en marcha pero no está cerrada".

OPERACION QUE SE PLANTEARA A LA JUNTA DE ABERTIS.

Hace unas semanas, Abertis ya informó de que planteará en su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 13 de marzo, la venta de su participación del 57,05% en Hispasat a Red Eléctrica Corporación a un precio que no podrá ser inferior a 656 millones de euros.

En concreto, la compañía pedirá autorización al consejo de administración para realizar esta operación, a la espera de que reciba una oferta vinculante de compra, que supone una valoración total de la compañía de satélites de 1.149 millones de euros.

La transacción incluye además la subrogación del paquete accionarial del 33,69% que Eutelsat posee en Hispasat y que Abertis acordó comprar en mayo de 2017, una operación que está pendiente de la autorización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

