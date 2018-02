La Administración General del Estado oferta 450 plazas a funcionarios locales para su habilitación nacional

#1, #2 y #3 La privada es quien lleva gobernando años y así nos va con una crisis de la hos.tia además tu bilis te hace despotricar y decir cosas sin sentido.



La BANCA a la que ha habido que rescatar, mientras jubilan a sus directivos con fondos de pensiones de más de 100 Millones de €uros, las ELÉCTRICAS que encarecen los precios de forma injustificadas y no les ponen coto porque sirven de "puertas giratorias" para colocar ex-ministros y ex-presidentes que cobran sueldazos por ir un día al año a una reunión y sentarse un rato, las petroleras o las tecnológicas que en lugar de competir pactan precios y cuando se descubre lasmultas son ridículas, o si no algunas constructoras a las que se adjudica Obra Pública innecesaria por el político de turno (pasándose por el forro la opinión del funcionario técnico) que luego tiene sobrecostes injustificables ¿te suena de algo la corrupción, los sobres o el 3%?.



Por no hablar de las que venden aquí pero tributan en paraísos fiscales.



Y resulta que hay que echarles la culpa a los funcionarios.



Resulta que en un reportaje en la zona con más absentismo no salieron ni 4 casos y habrá que demostrarlos de 1200 personas que trabajan allí 4/1200 da un 0,033% de personas que no cumplen en ese sitio concreto por lo que la conclusión es que LA MAYORÍA DEL FUNCIONARIADO,ese 99,967 %restante que quieres obviar, CUMPLE CON SU TRABAJO.



Sin embargo no hablas de los casos de la privada a los que pillaron in fraganti de baja, que pagamos todos y trabajando en negro (defraudándonos a todos) para otras empresas a los que dedicaron muy pocos minutos.



Tan denostado está el funcionariado pero luego hay decenas miles de personas presentándose a las oposiciones.



A mí me fastidia más que se subvencione a gente que no aporta ni ha aportado nada y encima ni siquiera son españoles: les dan subsidios, ayudas familiares, les pagan el piso, el agua, la electricidad, comedor escolar, sanidad, vales de comida, vales de ropa, etc. Algunos se dedican a trabajar en negro (haciendo que bajen los sueldos del resto) y otros a actividades ilícitas, otros incluso te odian porque no profesas su religión.



Cuando tengas algún problema con uno de estos no vayas a la Policía o al Médico ya que son funcionarios.



Y los funcionarios que dan un servicio al igual que lo hace el resto, lo que no quita para que haya garbanzos negros como los hay en todos lados.