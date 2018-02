Plan de choque en Castilla y León para parados de más de 55 años

#1 pues No, efectivamente no soy un parado de 55 años. Pero tan seguro como que con el asunto de los subsidios no se arregla nada, pan para hoy hambre para mañana... (perdón por mi punto de vista).



Todo lo que no se introduzca vía dinamización e influya en decisiones de inversión/radicación de gente, para mí en este caso es inútil, puede ser una solución temporal, pero mala solución.



Avila tiene una posición privilegiada para ser 'satélite' de Madrid, por contra dependemos de decisiones tomadas en las lejanas Valladolid / León/Salamanca.