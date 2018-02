Expertos señalan que las prórrogas de los PGE pueden afectar a la confianza

Expertos en economía y Hacienda Pública consideran que la prórroga reiterada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante varios ejercicios podría no afectar al cumplimiento del objetivo de déficit pero sí a la confianza en la economía española.

Así lo señalaron varios expertos después de que esta semana el Gobierno restara importancia al hipotético caso de que no se consigan aprobar los PGE de 2018 y se tengan que prorrogar las cuentas de 2017 también en 2019, hasta agotar la Legislatura.

En concreto, la secretaria general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Almudena Semur, explicó a Servimedia que "no tener presupuestos no impide el cumplimiento del déficit" pero que su ausencia "puede afectar a la confianza de los mercados".

Así, Semur considera que "se puede gobernar un país sin presupuesto, pero no es aconsejable" y destaca que las cuentas públicas "dan confianza y sirven de anclaje" por lo que si no se consiguen aprobar unos nuevos "la recuperación va a tardar más en llegar a los ciudadanos y habrá medidas que queden bloqueadas".

Por su parte, el director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Raymond Torres, considera que la prórroga es una moneda de doble cara.

Por un lado, apunta, la prórroga de las cuentas, "desde el punto de vista del déficit público, lo favorece porque tiende a una reducción del gasto", algo a lo que, explica, también ayuda la inflación, con la que "el gasto en términos reales tiende a reducirse".

Por ello, Torres cree que en el Ministerio de Hacienda y Función Pública "hay cierta tranquilidad" con la prórroga y que el cumplimiento del objetivo de déficit para 2018, del 2,2% del PIB, "dependerá de las medidas extraordinaria adicionales" que se aprueben vía decreto ley, como la subida salarial de los funcionarios o las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

Sin embargo, para el representante de Funcas, "hay obligación constitucional de presentar y discutir los presupuestos, que son el principal instrumento de política económica del país y lo que traduce la voluntad colectiva de hacer una serie de cosas y adoptar una estrategia".

Además, Torres destaca que próximamente habrá "un coste adicional" cuando el Banco Central Europeo (BCE) acabe con su política expansiva y suba los tipos de interés, y que la prórroga "dificulta la adaptación a las necesidades de la economía".

Por último, Emilio Albi, catedrático de Hacienda Pública y profesor emérito de la Universidad Complutense, también recuerda que la presentación de los PGE "es una obligación legal" que "si creemos en la democracia representativa implica una discusión parlamentaria".

En consecuencia, considera "un error" que el Gobierno no los presente y que la oposición no dé su apoyo, ya que "entorpece la economía en general" y destaca que la prórroga le preocupa, "más que por el déficit, por la imagen internacional de un país que no se pone de acuerdo".

