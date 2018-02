Fátima Báñez: "El sistema español de pensiones es viable y tiene presente y futuro"

si si el sistema esta garantizado..naturalmente que si que usted va a cobrar una pension y mas si cumple con todos los años que le ponen ahi.....pero nadi e le dice que cantidad va usted a cobrar por debajo de lo que deberia de ser....podrian ser 400 euros dentro de 25 años que dan para compar el pan o hasta 100 euros que dan para un bocadillo diario y es que mientras le sumes las pagas no contributivas al sistema de cotizaciones de pensionistas estara quebrado,porque en verdad una paga no contributiva es una paga social de alguien que no contribuyo o contribuyo muy poco al sistema de pensiones.....deficit y defict y mas deficit......va aresultar que el cotizante de smi cobrara menos que el que tiene una pension no contributiva durante toda su vida.....