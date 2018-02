España podría necesitar ajustes y no cumplirá las metas de déficit en 2018 y 2019 sin PGE

Mientras españa no persiga seriamente la EVASIÓN FISCAL no saldrán nunca los números. NADIE paga impuestos. Preferimos hundir en la miseria las nóminas con el irpf. Aprovechemos que los trabajadores son unos flojos y no se quejan. Dónde han estado los sindicatos españoles estos últimos diez años? De vacaciones? De gestora como el psoe?