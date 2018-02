330 43

Gobierno critica la "muy extraña" actitud del PSOE ante la candidatura al BCE de Guindos, que "será elegido"

16/02/2018 - 15:10

El Gobierno confía en que la candidatura del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) sea elegida la próxima semana, y ha criticado la actitud del PSOE al ver "realmente muy extraño" que lo rechace por "no ser mujer y del PP", por lo que le ha reprochado su negativa cuando el Ejecutivo del PP sí respaldó al socialista Mario Centeno para la Presidencia del Eurogrupo.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En estos términos se ha expresado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que indicado que el Gobierno confía en que De Guindos sea elegido este lunes y martes para la Vicepresidencia del BCE en las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin, ya que "goza de un enorme prestigio por la labor que ha llevado a cabo en España", al ser, junto a otros ministros, el artífice del llamado "milagro español", lo que "avala su candidatura a un puesto muy importante para España".

Méndez de Vigo ha señalado que al Gobierno no le ha "chocado" la actitud de Podemos ante la candidatura de De Guindos, ya que "se opone a todo", pero sí la del PSOE. Así, ha rechazado el argumento esgrimido por los socialistas para oponerse a la candidatura del todavía ministro español de Economía al considerarla un "desprecio" a las mujeres, y ha defendido que en el Gobierno siempre piensan que hay que elegir "al mejor candidato con independencia de que sea hombre o mujer".

En todo caso, ha reprochado que los socialistas voten de forma "sorprendente" a al candidato irlandés, Philip Lane, tras haber exigido que la candidatura española fuese de una mujer.

Asimismo, ha recordado, frente a las críticas del PSOE de que no se haya consensuado la candidatura, que es prerrogativa del Gobierno presentar un aspirante al BCE. "No miramos adscripción ideológica del candidato cuando nos parece bueno", ha enfatizado Méndez de Vigo, quien ha recordado que para la Presidencia del Eurogrupo el Gobierno de Mariano Rajoy apoyó la candidatura del socialista Mario Centeno y "no pensó si era socialista, popular o de otro lado, pensó que era lo mejor".

Por ello, considera que el PSOE no puede dar "ninguna lección", y ha dicho ver "muy extraño" que un partido que ha tenido responsabilidades de Gobierno en España prefiera otro candidato "por el único pecado de no ser mujer y ser del PP".

