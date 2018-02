330 43

Economía.-(AMP.) El Gobierno insiste en negociar los PGE, pero dice que no hay "vacío presupuestario" con la prórroga

Descarta presentar los PGE sin presupuestos porque sería "perder el tiempo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha vuelto a mostrar su disposición al diálogo y la negociación para alcanzar acuerdos que permitan aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que beneficiarían "a todos" y supondrían un "espaldarazo" para que el crecimiento económico se aproxime al 3% este año, si bien ha señalado que no hay "vacío presupuestario" al contar con la prórroga de las cuentas públicas del año 2017.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha vuelto a mostrar la "voluntad" del Gobierno para conseguir aprobar los PGE, para lo que seguirá "batallándolo en las próximas semanas", al tiempo que ha vuelto a reprochar a los grupos de la oposición que los rechazan sin conocerlos aún.

"Rechazar los PGE no es una posición política, es una manía. Si no conoces los PGE, decir de antemano que los vas a rechazar, conceptualmente e intelectualmente no tiene ningún sentido", ha apostillado Méndez de Vigo, quien ha señalado que las formaciones que rechacen los "positivos" Presupuestos "tendrán que explicar a los ciudadanos cómo es posible que se nieguen a ello".

Méndez de Vigo ha señalado que "no hay vacío presupuestario alguno" ya que está en vigor la prórroga de los Presupuestos de 2017, y ha recordado que en junio del año pasado el Congreso aprobó el límite de gasto no financiero para 2017 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2018-2020, con un déficit del 3% previsto para este año, distribuido entre el Estado (0,7%), la Seguridad Social (1,1%) y las comunidades autónomas (0,4%).

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo cuenta con un marco general de actuación en vigor en el que "se debe mover cualquier actuación presupuestaria", si bien ha insistido en la importancia de aprobar los Presupuestos de 2018 al constituir una "obligación" para un Gobierno "serio y responsable que no quiere hacer dejación de la responsabilidad que le otorga el artículo 134 de la Constitución".

DESCARTA PRESENTARLOS SIN APOYOS

Preguntado sobre por qué el Gobierno no presenta los PGE en el Parlamento aunque no cuente con apoyos suficientes, como ha hecho con la Ley de la prisión permanente revisable, Méndez de Vigo ha señalado que al ser "un instrumento de política" del Ejecutivo, éste tiene que tener una "cierta garantía" de que van a ser aprobados.

Además, ha señalado que la redacción de los PGG lleva "mucho tiempo" y su tramitación es "muy larga", por lo que ha descartado su presentación si no hay certeza de que puedan ser aprobados, ya que supondría "perder el tiempo".

"No estamos para perder el tiempo, sino para trabajar en la senda del crecimiento y la creación de empleo. Nos gustaría que el resto de grupos dieran un apoyo al Gobierno. Estamos dispuestos a tener amplitud de miras para aprobar los PGE", ha agregado.

APORTARIAN ESTABILIDAD Y UN "ESPALDARAZO" ECONOMICO

Méndez de Vigo ha destacado que los Presupuestos son un instrumento "básico" de la política de un Gobierno al incluir la totalidad de gastos e ingresos del sector público, y ha remarcado que "beneficia a todos los españoles, sirve a los intereses generales y aportarían a España la estabilidad política y económica necesaria", además de que permitirían ampliar la visión a largo plazo de los cumplimientos nacionales de España

De igual forma, Méndez de Vigo ha subrayado que impulsarían el crecimiento económico y supondrían un "espaldarazo" para el "objetivo nacional" de que la economía crezca un 3% este año. Tras la revisión al alza de la previsión de la Comisión Europea, hasta el 2,5%, Méndez de Vigo ha asegurado que España está "en buena línea" para cumplir las previsiones, con la creación de 450.000 empleos, hasta alcanzar los 19,5 millones de ocupados, cerca del objetivo de 20 millones de afiliados en 2020.

"Los Presupuestos darían certidumbre, confianza y seguridad a los agentes económicos, fortalecerían las credibilidad a nivel nacional e internacional con otros gobiernos y otros mercados", ha enfatizado Méndez de Vigo.

En cifras, ha recordado que si se aprueban las cuentas públicas de 2018 las CCAA verían incrementada su financiación en 4.300 millones, y favorecerían también a los asalariados a través de las rebajas del IRPF y a los funcionarios con el incremento de sus retribuciones.

A esto se sumará un aumento de 50 millones en la partida de becas, hasta el récord histórico de 1.470 millones, en línea con el objetivo de que "nadie deje de estudiar en España por falta de recursos económicos", y se atenderán reivindicaciones "fundadas" de distintos colectivos, a través de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la bajada del IVA.

El portavoz del Gobierno también ha hecho hincapié en que unos nuevos PGE aumentarán la capacidad de inversión en infraestructuras y otras partidas, como Cultura, i+D, adaptación a nuevas tecnologías digitales, la lucha contra la sequía o las ayudas a los agricultores.

"Todos los ciudadanos se ven beneficiados con los PGE y beneficia a las fuerzas políticas porque pone énfasis en el sentido de la responsabilidad y la credibilidad", ha añadido Méndez de Vigo, quien ha reconocido, no obstante, ser "consciente" de la complicada aritmética parlamentaria para el Gobierno, con 135 diputados, si bien ha recordado que los PGE de 2017 fueron respaldado por siete grupos (PP, Cs, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias). "Sería necesario articular esa mayoría u otra mayoría para aprobar los PGE", ha agregado.

