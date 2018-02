330 43

Presupuestos. el gobierno no presenta los presupuestos porque "no estamos para perder el tiempo"

16/02/2018 - 14:43

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que el Gobierno no presenta en el Congreso de los Diputados un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 porque no tiene los apoyos necesarios y "no estamos para perder el tiempo".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, el portavoz explicó que los PGE "son un instrumento de la política de gobierno y por tanto tiene que tener cierta garantía de que van a ser aprobados".

Así, destacó que "lleva mucho tiempo redactar los PGE y su tramitación es muy larga, por lo que si no tenemos los apoyos antes es muy difícil pedir al Gobierno que los presente porque perderíamos el tiempo y no estamos para perder el tiempo". "Estamos para seguir trabajando por el bienestar de los españoles y el crecimiento económico y la creación de empleo", apostilló a este respecto.

Por ello, Méndez de Vigo se preguntó "¿qué ha cambiado del 2017 a ahora?" para que no se puedan aprobar los PGE de 2018 e indicó que al Gobierno le gustaría que el resto de grupos políticos mostrasen "amplitud de miras" para aprobar unos Presupuestos que son importantes "no para el Gobierno, sino para los ciudadanos".

16-FEB-18

