Ccoo denuncia que los contratos para la formación y el aprendizaje "no garantizan la formación ni facilitan la inserción"

16/02/2018 - 11:06

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

CCOO denuncia, en un informe realizado a partir de datos de la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que los contratos para la formación y el aprendizaje "no garantizan la formación ni facilitan la inserción".

El informe analiza el número de contratos formativos realizados y convertidos en indefinidos entre 2007 y 2017, así como las características sociodemográficas de las personas contratadas, las características de las empresas contratantes y las ocupaciones para las que se realizaron los contratos.

El estudio demuestra, según el sindicato, que los contratos en prácticas y para formación "obedecen a distintos patrones". De este modo los primeros, dirigidos a jóvenes con titulación superior, se realizan en grandes empresas para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, ciencias, tecnologías e ingenierías, además de contar con una presencia femenina "algo menor a la masculina".

Por otra parte, los contratos para formación "en teoría se dirigen a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo", según el informe. No obstante, para CCOO "en la práctica se utilizan como un contrato barato principalmente en pymes y micropymes de hostelería y comercio".

El segundo objetivo del estudio era analizar lo que el sindicato define como "la progresiva precarización del contrato para la formación". A este respecto, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, señaló que "hoy un licenciado puede ser contratado durante una año para 'aprender' a ser camarero y luego ser contratado en la misma empresa, para 'aprender' a ser dependiente y más tarde para 'aprender' a ser empleado de limpieza".

De este modo, según Santillana, el aprendizaje "no es más que una coartada para subvencionar contratos precarios y que las academias privadas ganen dinero". Por ello, la secretaria de Empleo del sindicato defendió que "para abordar seriamente la Formación Dual (...), la duración del contrato no puede ser inferior a la duración de los estudios, los cursos deben ser presenciales y las empresas deben contar con tutores cualificados", puesto que "no basta con llamar a algo Formación Dual para que lo sea".

