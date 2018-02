330 43

Hacienda vuelve a renovar este año el plan de incentivos a empleados para mejorar la lucha contra el fraude

15/02/2018 - 16:42

Cobrarán más productividad si alcanzan los objetivos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Agencia Tributaria ha vuelto a renovar este año, por quinto año consecutivo, el 'Plan Especial de Intensificación de Actuaciones de 2018', con el fin de mejorar los resultados de la lucha contra el fraude, especialmente en lo relativo al IVA y a las actuaciones de información, asistencia al contribuyente y prevención del fraude mediante el fomento del cumplimiento voluntario, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

El acuerdo sobre los criterios de distribución de la productividad extraordinaria se firmó el pasado 13 de febrero y ha sido suscrito por cuatro organizaciones sindicales (SIAT, CC.OO., UGT y CSIF). Los empleados pueden sumarse al mismo de forma voluntaria y les supondrá trabajar un mínimo de 12 horas anuales más, además de cumplir con los objetivos propuestos.

Además, este año como novedad, el componente fijo de la productividad por alcanzar los objetivos se hará mediante pagos mensuales en la nómina, que variarán entre un máximo de 200 euros para los empleados del grupo A1 (en el que se encuentran los inspectores de Hacienda) y los 90 euros de los funcionarios del subgrupo E, la categoría laboral más baja.

Asimismo, se contempla el abono de dos pagos a cuenta --de entre 67,5 para el subgrupo E y 150 euros para el subgrupo A1-- en las nóminas de mayo y octubre, según el acuerdo al que tuvo acceso Europa Press. Junto con este componente fijo de la productividad, habrá otro componente variable, que estará en función del crédito final de productividad del que finalmente disponga la Agencia Tributaria.

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que no está presente en la mesa de negociación, también suscribe el acuerdo, según trasladó a Europa Press, no así el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que no comparten ni los objetivos del mismo ni el criterio del reparto de la productividad, que consideran que no se hace de manera proporcional entre las distintas categorías de empleados.

Los planes especiales de intensificación de actuaciones desarrollados por la Agencia Tributaria se iniciaron en 2014 y han mostrado una gran eficacia, según este organismo, que destaca que los objetivos perseguidos por los mismos se han ido ampliando para mejorar determinadas áreas de la inspección que requerían un esfuerzo extraordinario de la organización.

De esta forma, los planes especiales de los años 2014, 2015 y 2016 se centraron en un primer bloque: la intensificación de las actuaciones dirigidas a la mejora de los resultados recaudatorios de la prevención y control del fraude tributario y aduanero, que pasaron de los 10.950 millones de euros de 2013 hasta los 14.883 alcanzados en 2016, lo que supone una mejora cercana a los 4.000 millones de euros en valores absolutos (+35,92%).

EL IVA SE MANTIENE COMO OBJETIVO PRIORITARIO

En 2017 se incorporó una nueva referencia al plan especial para intensificar las actuaciones de lucha contra el fraude en el IVA, con el objetivo inicial de alcanzar entre enero y noviembre 79.850 millones de euros en la recaudación bruta del IVA, cifra que fue ampliamente superada alcanzando finalmente 82.732 millones de euros.

Por ello, la Agencia Tributaria teniendo en cuenta los resultados obtenidos con estos planes, en 2018 ha decidido realizar un esfuerzo extra, en el que manteniendo los dos primeros campos antes indicados, se incorpora una tercera línea o bloque de actuaciones que la Agencia Tributaria considera necesario impulsar: la intensificación de las actuaciones de información y asistencia al contribuyente y prevención del fraude mediante el fomento del cumplimiento voluntario.

En concreto, las nuevas actuaciones estarán especialmente orientados a la intensificación de las actividades de prevención del fraude tributario y aduanero, reforzando las actividades de información y de control a priori del fraude, avanzando hacia un nuevo modelo de actuación y tratamiento de los datos, priorizando el uso de las nuevas tecnologías y coadyuvando al incremento de la recaudación líquida de este ejercicio y los sucesivos.

La Agencia Tributaria asegura que la implementación de estas medidas va a exigir un esfuerzo de los trabajadores para el logro de la mejora de los resultados, y de conseguirse, se retribuirá con un complemento variable de productividad, en el que también se tendrá en cuenta la aportación adicional de horario.

Así, se exigirá un mínimo de 12 horas adicionales de esfuerzo para poder participar en el régimen de pagos a cuenta y para que se apliquen determinadas garantías retributivas, pero no hay límite superior del número de horas que se puedan aportar. En el reparto de productividad se tendrá en cuenta no solo los resultados obtenidos, sino la contribución horaria extraordinaria.

UNA RECAUDACIÓN MÍNIMA DE 10.200 MILLONES

Además de trabajar más horas, se contemplan objetivos concretos que deberán alcanzarse para percibir la parte variable de la productividad. Según el acuerdo suscrito, en el primer bloque (control del fraude fiscal y aduanero), entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018 los resultados del lucha contra el fraude deben situarse entre los 10.200 y 11.400 millones de euros.

En cuanto al fraude del IVA, el segundo bloque del plan, la cantidad ingresada en términos brutos debe superar los 90.800 millones de euros entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, mientras que en el tercer bloque (mejora de las actuaciones de información y asistencia al contribuyente y fomento del cumplimiento voluntario), los resultados del área de Gestión Tributaria se computarán por la media de los realizados por este área en los dos últimos años.

