Montoro dice los PGE está sobre la mesa, pero si no se aprueban, actualizará "elementos clave" vía decreto

15/02/2018 - 15:27

Dice que "no tiene sentido" que el Estado se financie con los intereses de la deuda de las CC.AA.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este jueves que el Gobierno no tiene sobre la mesa una nueva prórroga de los Presupuestos, sino aprobar las cuentas públicas de 2018, aunque ha señalado que se pueden actualizar elementos clave vía decretos ley, ya que aunque no es "deseable" recurrir a los decretos-ley de urgencia, es "lo que se deriva de la situación política actual".

En declaraciones a los medios antes de clausurar la junta directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Montoro ha insistido en que "no es deseable" gobernar a través de reales decretos-ley pero "es lo que se deriva de la situación política actual".

Montoro ha explicado que el recurso del decreto ley en el sentido de urgencia es por razón de dar "seguridad jurídica" a determinados tributos, tal y como sucedió con el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros a finales de diciembre que incluía la subida del Salario Mínimo.

Preguntado sobre si el Ejecutivo contempla una segunda prórroga de los Presupuestos de 2017, Montoro ha instado a formularle la cuestión a los grupos que hacen "imposible" que el Gobierno lleve al parlamento la nueva ley de Presupuestos para 2018.

"No tenemos eso sobre la mesa, nosotros tenemos sobre la mesa un nuevo PGE para 2018 y otros grupos no hacen más que poner inconvenientes, pegas que no se les habían ocurrido cuando están valorando hechos ya conocidos", sino que "se les ha ocurrido a comienzos de enero, lo que nos hace dudar de su compromiso en relación con la aprobación de un nuevo Presupuesto para 2018", ha indicado.

No obstante, ha recordado que en caso de no aprobarse unas nuevas cuentas públicas para este año, se podrían actualizar a través de reales decretos-ley "elementos clave" de los Presupuestos de 2018, como la subida de los funcionarios o la actualización de la financiación de las administraciones territoriales. "Todos esos elementos serán aprobados por una Cámara aunque ahora esté tan fraccionada", ha apostillado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, Montoro ha explicado que se está conversando con los grupos políticos y con las CC.AA., después de que compareciese en la Comisión de Hacienda para exponer las líneas generales. Asimismo, ha dicho ver "bueno" que otros órganos se vayan pronunciando sobre esta relación financiera dentro de la Administración al ser "muy importante".

Asimismo, ha indicado como "idea base" que "no tiene sentido" cuando se habla de nuevos recursos para las CCAA para Educación, Sanidad y Protección Social, que plantee en paralelo que el Estado se financie a través de intereses que vengan de deudas contraídas con el Estado". "O hacemos una cosa o hacemos otra, las dos cosas al mismo tiempo no parecen muy coherentes", ha señalado.

En todo caso, ha indicado que no se debe crear agravio comparativo territorial, sino que hay que acometer la reforma "en términos ponderados y con equidad". Así, se ha mostrado "convencido" de que las propuestas tienen "suficiente envergadura" para que sean "bien recibidas" por parte de las CCAA y de los grupos políticos, que son los que al final votan una modificación de la ley orgánica de financiación autonómica.

EL FIN DE LOS EFECTOS DE LA CRISIS, EN TRES AÑOS

El titular de Hacienda ha destacado antes de clausurar la junta directiva de Ceaje que las organizaciones empresariales y los autónomos son "el auténtico motor del crecimiento económico y la muy importante creación de empleo".

A este respecto, ha indicado que cuantos más emprendedores haya, más pronto se superarán las "heridas" todavía vigentes de la crisis económica, y ha asegurado que si se mantiene el ritmo de crecimiento y la creación de empleo actual, como el Gobierno "entiende que puede y debe continuar", en tres años se habrán superado "definitivamente" los efectos de la crisis.

"El papel que juegan las administraciones públicas es fundamental, pero sin emprendedores, empresas incrementando su productividad, su capacidad de exportar y su presencia en el mundo hoy España no sería capaz de hacer frente los desafíos que tiene", ha añadido.

