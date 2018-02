330 43

Economía.- Ciudadanos insta a Montoro a presentar los Presupuestos de 2018 y adelanta que los apoyará si el PP cumple

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha animado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 e incluso ha adelantado que el partido naranja los apoyará si el Gobierno y el PP "cumplen con su palabra".

"Animaría a Montoro a que sea valiente, que no caiga en la parálisis del Gobierno y el PP --ha explicado en los pasillos del Congreso--. Comprendemos que debe de ser duro ver el descalabro de las encuestas, gestionar los temas de corrupción, pero España necesita un Gobierno que haga cosas".

El 'número dos' de Ciudadanos ha reiterado las condiciones del partido naranja para dar su apoyo: cumplir el acuerdo alcanzado por ambos partidos en septiembre, que incluye rebajas de impuestos para mileuristas; concretar el dinero para la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las fuerzas de seguridad autonómicas; y cumplir el compromiso de expulsar a los imputados, y eso implica el abandono del escaño de la senadora murciana Pilar Barreiro, investigada por el Supremo.

"SE LO PONEMOS FACIL"

"Nosotros se lo ponemos fácil al señor Montoro: si cumplen con su palabra, dejan de proteger a los imputados y hay dinero para la equiparación, Ciudadanos va a votar a favor --ha recalcado--. Más claro no se lo podemos decir. Depende de dos medidas que corresponden al PP. Lo tienen fácil".

Preguntado por el caso de la diputada autonómica extremeña de Ciudadanos que también está imputada, María Victoria Domínguez, Villegas ha dicho que "no tiene nada que ver" con el caso de Pilar Barreiro porque no es un tema de corrupción política. "El PP tiene cientos de concejales en esa situación y si no hay corrupción política no pedimos su dimisión", ha agregado.

