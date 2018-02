El Parlamento Europeo considera a Philip Lane mejor candidato que De Guindos para el BCE

Por alusiones, a 7:



1) Como ciudadano particular, mi deuda no es desbocada. Siempre he ahorrado y cuando he contraído una deuda, he cuidado que sea pequeña en relación a mis ingresos, viable y amortizable sin problemas.



2) Error. Ron llevó al banco a la devaluación, pero no a la ruina total, no a valer un sólo centimo. Si no valiera nada o negativo...¿lo habría fagocitado el Santander? NO. la familia Botín no ha llegado a donde está quedándose altruístamente con deudas ajenas. La JUR, el BCE al no dar liquidez, el FROB, el Gobierno y las adminstraciones al dejar seca la liquidez en unos días, el Ministro con toda su cara pidiendo tranquilidad a los inversores y diciendo que no pasaba nada unos días antes...A+B =C por mucho que algunos no acepten verlo ...a costa de los ahorros y la salud de 305000 inversores abosolutamente desprotegidos. Parece increíble que esto pase en Europa. La guinda sería el Guindos como vicepresidente del BCE, desde luego que si. Pero la gente debe darse cuenta que a partir de ahora y si no se encuentra una solución TODO ES POSIBLE (por muy aberrante que parezca).