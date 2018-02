330 43

Cospedal acusa a Cs de incumplir acuerdo sobre presupuestos y les pide "responsabilidad"

15/02/2018 - 12:52

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado este jueves a Ciudadanos de incumplir el acuerdo con el PP para apoyar los nuevos presupuestos del Estado y ha apelado a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para aprobarlos, pensando en el interés general de España.

"Hace no tantos meses firmamos un acuerdo para la aprobación de estos presupuestos, pero ese acuerdo no lo hemos incumplido y es a otro partido al que se lo tiene usted que preguntar", ha subrayado la ministra en declaraciones a la prensa en la OTAN al ser preguntada si las relaciones entre el PP y Ciudadanos están en su peor momento y si le preocupa la imagen de soledad del PP si tiene que ir a una prórroga presupuestaria por falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante nuevos presupuestos.

Cospedal ha dejado claro que en el PP no tienen "ningún problema" con Ciudadanos y restado importancia a "las discrepancias entre partidos políticos", algo "muy normal en democracia". "Y tampoco hay que darle más transcendencia", ha remachado.

"No me preocupa la imagen del Gobierno", ha asegurado. "Son otros los que tienen que preocuparse por la imagen que da su falta de responsabilidad a la hora de velar por los intereses de su país", ha remachado no obstante, respecto al bloqueo para sacar adelante los presupuestos.

La ministra de Defensa ha dejado claro en todo caso que una eventual prórroga de los presupuestos actuales no afectarán al ciclo inversor en defensa.

"Si no se aprueban los presupuestos nosotros vamos a mantener nuestra proyección del ciclo inversor. Porque entiendo que lo que hemos presentado hasta ahora somos capaces de llevarlo a cabo", ha subrayado, recordando que los ciclos inversores en defensa necesitan "mucho tiempo" porque son inversiones en equipos como fragatas o submarinos son "a muy largo plazo". "No son de un día para otro. No son compras que se hacen en una tienda", ha subrayado.

Cospedal ha apelado en todo caso a "la responsabilidad de las formaciones políticas" y pensar "con carácter general" para "que España tenga un presupuesto que le permita seguir creciendo y creando empleo", insistiendo en que "los presupuestos son un instrumento muy importante" para "el desarrollo del país".

"Aquí obviamente la primera responsabilidad la tiene el Gobierno pero también la oposición y los grupos parlamentarios. Tienen que aceptar y asumir la responsabilidad que tienen los representantes públicos", ha remachado, tras defender que los presupuestos del Gobierno "en el pasado" han permitido a España "crecer como ningún país de Europa y ser el país que más empleo está creando", además de garantizar "la posibilidad de mantener" el poder adquisitivo de los pensionistas y una subida "moderada" de los salarios de los empleados públicos.

"Son otros lo que tendrían que estar preocupados si, en un momento como el que vive España, no son capaces de apoyar unos presupuestos", ha insistido.

Así, Cospedal ha recordado que "hay muchas cuestiones que están pendientes desde hace mucho tiempo", como la subida del salario mínimo interprofesional acordada por el Gobierno con los agentes sociales.

