De motos eléctricas a cafeterías 3.0: las nuevas ideas de Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig

En total 15 nuevos proyectos se han incorporado a Lanzadera

Se trata de la aceleradora de empresas de capital privado que Roig impulsa

Motos eléctricas, tecnologías para transporte a alta velocidad o cafeterías 3.0 son algunos de los 15 nuevos proyectos emprendedores que se han incorporado a Lanzadera, la aceleradora de empresas de capital privado que impulsa el fundador y dueño de Mercadona, Juan Roig. Son principalmente nuevas ideas empresariales relacionadas con los sectores del turismo, la gastronomía, las nuevas tecnologías, el transporte, la moda, la construcción y la educación.

¿Le apetece un buen café? Pídalo

Fundada por Carles Montrull, Pablo Sánchez y Mariano García, Barissta es una plataforma digital que conecta a golpe de click algunas de las mejores cafeterías de Madrid y Valencia con los usuarios. Bajo el lema 'No hay nada como un buen café', esta startup se dedica a "descubrir las mejores cafeterías" para acercar la mejor calidad a los amantes del café. Los usuarios realizan el pedido a través de la aplicación móvil de esta plataforma.

Por el momento las cafeterías adscritas en Madrid son Frutas Prohibidas, Randall Coffe Roasters, INcaffeine, Coffe and Kicks, Casa Base, Little Big Café, El Oso y el Madroño, Mamery Corner Café. Y en Valencia están La Fundadora, Eawffee, la Roda Espai, Bluebell Coffee Co, Cycle Cafe, Jardín urbano, Playground Art Center, Café Artysana. No obstante, la plataforma está abierta a nuevas adscripciones y anima a clientes potenciales a que envíen sus propuestas.

Nilgo, dormir bajo las estrellas

Esta startup, fundada por Jorge Garcelán y Enrique Reig, ofrece la experiencia nocturna de dormir bajo las estrellas en un alojamiento efímero y una experiencia diurna en un pueblo de la geografía valenciana. El objetivo de Nilgo es promocionar "un nuevo concepto de turismo completamente diferente a todo lo que estás acostumbrado/a" al tiempo que potencia "la actividad económica de algunos pueblos que sufren una gran despoblación".

La bella localidad de Ademuz es uno de los destinos que propone Nilgo para disfrutar de una noche a la luz de las estrellas y empaparse de las tradiciones de este pueblo. Ubicado en las estribaciones occidentales de la sierra de Javalambre, este territorio presenta una orografía accidentada, montañosa. Además, destaca porque gracias a los dos tercios de la superficie forestal del Rincón de Ademuz, comarca cuya capital es Ademuz, es un auténtico pulmón en Valencia y un lugar idóneo para el practicar senderismo y disfrutar del turismo rural.

Kento, Japón para llevar

Liderado por Eduardo Hijlkema, Aiste Tumaite y Jorge Duran, Kento es un concepto de restauración urbana inspirado en la gastronomía japonesa de take away. Esta startup explica que es "un nuevo concepto de comida asiática, fresca y sana". Ofrece una selección de cajas y packs preparados a diario por un equipo de chefs asiáticos que elaboran sushi, bento, niguiri, don y ensaladas.

Next, motos eléctricas de diseño moderno

Antonio Navarro, Ben Xu Ren, Estefanía Hernández y Xulei Xu Ren son los impulsores de esta joven compañía que apuesta por una imagen y un diseño moderno para su catálogo de motos eléctricas. "Porque una moto eléctrica no tiene que ser aburrida", explica en su página web. Este otoño de 2018 tiene previsto entregar los 50 primeros modelos.

Las motos eléctricas de Next son tipo scooter y alcanzan una autonomía de hasta 120 kilómetros. La batería es extraíble y se carga en cualquier enchufe convencional y estás dotadas de los últimas comodidades tecnológicas como luces LED, display digital o tomas USB.

