De Guindos dice que el "escenario central" es aprobar los PGE y gobernar vía decretos, una "alternativa"

15/02/2018 - 11:06

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este jueves que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 es el "escenario central", mientras que gobernar con una nueva prórroga presupuestaria y aprobando algunas partidas a través de decretos es "una alternativa".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado De Guindos en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el Pleno del Congreso para debatir sobre el proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, en las que ha remarcado que "evidentemente" contar con unos nuevos Presupuestos para 2018 es una señal "muy positiva".

"Ese es el escenario central, tener Presupuestos para 2018, y hacer todos los esfuerzos para que efectivamente los tengamos", ha remarcado De Guindos, quien ha indicado que la posibilidad de gobernar aprobando partidas vía reales decretos es "una alternativa". "El Gobierno está trabajando sin duda para que haya unos Presupuestos para 2018", ha insistido.

El todavía titular de Economía se ha referido así al tema de las cuentas públicas de este año un día después de que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, asegurase que si llega el mes de abril y no hay perspectiva de aprobar el Presupuesto de 2018, el Gobierno comenzará a llevar decretos ley al Parlamento para poder sacar adelante la subida salarial de los funcionarios o las entregas a cuenta para las comunidades autónomas.

El Gobierno no ve impedimento legal para que los Presupuestos Generales del Estado se puedan prorrogar dos años seguidos, aunque sí cree importante aprobar este año el techo de gasto de 2019, lo que ya le daría vía libre para funcionar con decretos ley.

El Ejecutivo, que tiene prorrogadas las cuentas públicas de 2017, considera que pese a los reproches que en los últimos días se están lanzando Ciudadanos y PNV --claves para la aprobación de los Presupuestos--, aún tiene margen para negociar un proyecto presupuestario para este año, según confirmaron fuentes oficiales.

No obstante, admite que si la crisis catalana persiste, podría resultar complicado 'convencer' a los nacionalistas vascos, que se resisten a negociar nada con el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el caso de no haber recabado los respaldos necesarios para los Presupuestos del presente ejercicio, el Ejecutivo no tiene problema en continuar con las prórrogas de las cuentas.

Fuentes del Ejecutivo explicaron que no hay ninguna ley que impida prorrogar dos veces el Presupuesto público, pero recalcan que, en ese caso, sería fundamental aprobar el techo de gasto de 2019, que el Consejo de Ministros debe aprobar antes del 30 de junio para su votación en las Cortes.

Las mismas fuentes señalan que la creencia de que un Gobierno no puede funcionar sin los Presupuestos resulta ya "obsoleta" en el contexto económico de la Unión Europea y el euro, porque se puede seguir gobernando vía decretos ley siempre y cuando se cumplan con las previsiones de los cuadros macroeconómicos que se presentan ante Bruselas.

Al ser preguntado por esta cuestión, el ministro de Hacienda precisó ayer que el Estado nunca está sin Presupuestos porque la Constitución prevé que, en caso de no aprobar uno nuevo, se aplique el Presupuesto anterior.

