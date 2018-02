330 43

Economía/IPC.- (AMP) El IPC reduce su tasa anual al 0,6% en enero, su nivel más bajo en 16 meses

Los precios bajaron en el primer mes del año un 1,1%, su mayor recorte mensual en dos años, impulsados por las rebajas de invierno

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Indice de Precios de Consumo (IPC (IPC.MX ) retrocedió un 1,1% en enero en relación al mes anterior y recortó su tasa interanual cinco décimas, hasta el 0,6%, su nivel más bajo en 16 meses, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 0,6% es una décima superior a la avanzada inicialmente por el INE, que a finales del mes pasado calculó que el IPC se situaría en enero en el 0,5%.

Estadística señala que en el descenso del IPC de enero ha influido principalmente el abaratamiento de la electricidad, frente a la subida que experimentó en igual mes de 2017, así como la estabilidad de los precios de las legumbres y hortalizas, la bajada del precio de las frutas, y la menor subida de los carburantes.

La tasa interanual de enero es la decimoséptima tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,6% superiores a los de hace un año. No obstante, no se registraba una tasa tan baja desde septiembre de 2016, cuando la inflación se situó en el 0,2%.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantuvo en el primer mes del año en el 0,8%, con lo que se sitúa dos décimas por encima del IPC general. La subyacente no superaba el índice general desde noviembre de 2016.

En el primer mes del año, el Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 0,7%, con lo que disminuyó cinco décimas respecto al mes de diciembre. En términos mensuales, el IPCA retrocedió un 1,5%.

BAJA EL COSTE DE LA ELECTRICIDAD

En la reducción del IPC interanual de enero ha influido el descenso en más de tres puntos, hasta el -2%, de la tasa de vivienda, motivado por el abaratamiento de la electricidad. En cambio, subieron los precios del gas y del gasóleo para calefacción.

Asimismo, la tasa interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas retrocedió cuatro décimas en enero, hasta el 1,3%, por la estabilidad de los precios de las legumbres y hortalizas frente al repunte experimentado en enero de 2017, y por la bajada de los precios de las frutas.

También influyó en la variación interanual del IPC el descenso en una décima de la tasa de transporte, hasta el 1,8%, por la menor subida de los precios de los carburantes en relación a la registrada en enero de 2017.

Por el contrario, en enero destacó el alza en siete décimas de la tasa interanual del grupo de comunicaciones, hasta el 0,9%, debido al encarecimiento de los servicios de telefonía y fax frente al descenso que experimentaron en enero de 2017.

LAS REBAJAS IMPULSAN EL DESCENSO MENSUAL DE LOS PRECIOS

En términos mensuales, el IPC bajó un 1,1% en relación a diciembre, registrando así su mayor descenso mensual desde enero de 2016 (-1,9%), debido principalmente a las rebajas de invierno. En concreto, el grupo de vestido y calzado redujo un 15,3% sus precios en el mes de enero gracias a las rebajas.

También se experimentaron descensos mensuales en el grupo de ocio de cultura (-1,4%) por el menor coste de los paquetes turísticos; en la vivienda (-0,5%) por el abaratamiento de la electricidad, y en el menaje (-0,7%) por la bajada de los precios de los artículos textiles para el hogar y de los muebles.

Por contra, en enero subieron los precios del transporte (+0,8%) por el encarecimiento de los carburantes, y de los alimentos (+0,3%) por el mayor coste del pescado fresco.

LA ROPA Y EL CALZADO DE MUJER, LO QUE MAS SUBE EN EL MES

Por rúbricas, las que más elevaron sus precios en tasa mensual fueron el pescado fresco y congelado (+5%); agua mineral, refrescos y zumos (+1,1%), y las bebidas alcohólicas (+1,1%).

Por el contrario, los mayores descensos mensuales se registraron en las prendas de vestir de hombre (-17,7%); la ropa de mujer (-17,2%); el calzado de niño (-14,5%) y la ropa de niño y bebé (-14,1%).

En tasa interanual, las rúbricas que experimentan los mayores descensos de precios son las patatas y sus preparados (-6,6%); calefacción, alumbrado y distribución de agua (-5%) y las legumbres y hortalizas frescas (-3%).

En el lado opuesto, los mayores ascensos de precios en el último año los experimentan los aceites y grasas (+8,3%), los huevos (+5,9%) y crustáceos, moluscos y preparados de pescado (+3,6%).

RECORTES MENSUALES EN TODAS LAS COMUNIDADES

En tasa mensual, los precios bajaron en enero en todas las comunidades autónomas, principalmente en Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia y La Rioja (-1,3%).

Les siguieron Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco (-1,2%); Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (-1,1%); Aragón (-1%); Baleares, Canarias y Cataluña (-0,9%), y Madrid (-0,8%).

En términos interanuales, el conjunto de las 17 comunidades presentaron tasas positivas en enero, todas ellas inferiores a las de diciembre. La tasa más elevada corresponde a Cataluña (+0,9%) y la más baja a Murcia, con un 0,0%.

