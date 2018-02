España tiene el mismo número de parados que en 2009, pero gasta en ellos un 44% menos

España necesita muchísima industria y para ya, si casi todo se importa de china la riqueza y la mano de obra se queda allí no aquí, además de que el dinero se va por la frontera y no vuelve, con el Turismo y la agricultura una economía moderna no puede sobrevivir, y claro mucho menos teniendo que acoger a millones de inmigrantes pobres que entran por la fronteras a los que hay que pagar sus necesidades vivienda, sanidad, educación, comida, etc.... así pues la deuda española sigue subiendo y ahora mismo ya es insostenible.