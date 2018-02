Francia redujo su tasa de paro un 0,7% en 2017 y la situó en el 8,6%

En estas sociedades del bienestar el empleo es visto como explotación, francamente no comprendo la preocupación por el empleo si el ideal socialista es una sociedad parasitaria que vive del Estado o mejor dicho de la redistribución de la miseria ya que el Estado nunca ha producido nada bueno.



Al final como era de esperarse se están quedando sin esclavos fiscales que mantengan el inmoral tinglado redistributivo, ya que nadie en su sano juicio monta empresas y contrata en estos infiernos fiscales he hiperegulados donde no sale a cuenta trabajar, lo mejor es enchufarse al gasto público como hacen los podemitas.