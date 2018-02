330 43

Guindos esgrime su experiencia y la defensa de la independencia del BCE como avales a la vicepresidencia

14/02/2018 - 23:20

Señala la importancia de "ampliar la gama de perfiles profesionales y trayectorias" en el Comité Ejecutivo del BCE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro español de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado como avales ante Parlamento Europeo de cara a su elección como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) su experiencia al frente de las reformas económicas y del sector financiero acometidas en España, así como su conocimiento de las instituciones internacionales y su voluntad de defender la independencia del instituto emisor de la zona euro.

Durante su intervención a puerta cerrada ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, Guindos ha repasado su trayectoria en el sector privado, así como las distintas etapas desarrolladas desde los años 90 en el sector público, con especial atención a su reciente trayectoria como ministro.

En este sentido, Guindos ha recordado su responsabilidad al frente del Tesoro Español, cuyo papel ha considerado clave para afrontar los recientes años de crisis económica y garantizar la estabilidad financiera de España y, por lo tanto, de toda la zona euro.

El ministro español ha puesto de manifiesto también su amplia experiencia internacional al haber tomado parte en distintos organismos en representación del España, incluyendo haber formado parte como gobernador del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEdE), así como del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), entre otras instituciones internacionales, además de recordar que actualmente es el decano del Eurogrupo.

Guindos ha hecho gala también del papel desempeñado durante la crisis que afectaba a España a su llegada al Gobierno a finales de 2011 y que acabaría forzando el rescate del sector bancario en 2012, subrayando las "decididas medidas" adoptadas, incluyendo la exigencia de nuevas provisiones a las entidades financieras, así como la aplicación de una contundente política de saneamiento y recapitalización del sistema.

"Muchas de estas iniciativas se encauzaron dentro del programa de asistencia financiera que el MEdE concedió a España. Programa en el que fui el principal interlocutor y responsable, y que ha sido calificado de éxito por parte de instituciones como el FMI, la Comisión Europea, la OCDE o el propio BCE", ha añadido.

Por otro lado, el ministro español se ha declarado "firme defensor" de seguir profundizando en la integración de la zona euro, completando la Unión Económica y Monetaria mediante la combinación simultánea de medidas de reducción y medidas de mutualización de riesgos, aportaciones que "no son ajenas a la política monetaria".

INDEPENDENCIA DEL BCE.

Asimismo, Guindos ha prestado atención en su exposición a la defensa de la independencia del BCE, uno de los principales argumentos manejados por los críticos a la candidatura del ministro español, recordando que este principio rector está garantizado por los tratados y por los mecanismos internos de funcionamiento de la institución, que fueron acordados por los gobiernos de los estados miembros en el momento de su creación.

"Mi experiencia durante este tiempo no ha hecho sino corroborar la importancia de defender esta independencia, no sólo en el BCE sino en cualquier supervisor", ha afirmado Guindos, asegurando que no ha interferido nunca en la gestión de las entidades españolas nacionalizadas en los últimos años.

En este sentido, el candidato español ha defendido que, a pesar de no haber sido nunca parlamentario en España ni haberse presentado jamás en una lista electoral, haber participado en política activamente o formar parte de un Gobierno "no supone menoscabo alguno de la defensa de la independencia de las autoridades monetarias", añadiendo que, en caso de ser elegido vicepresidente del BCE, defenderá con la misma convicción y rotundidad estos valores.

"Dicho esto, quiero también comunicarles que cuando salga elegido por el Consejo Europeo vicepresidente del BCE, si éste fuera el caso, ya no seré ministro", ha apuntado.

APORTACIÓN PERSONAL AL BCE.

Por último, Guindos ha señalado que la experiencia de la crisis ha demostrado que la política económica no está formada de compartimentos estancos, por lo que es necesario tener una visión global para evaluar qué decisiones son las más apropiadas en cada momento y para lo que es importante "ampliar la gama de perfiles profesionales y trayectorias" en el Comité Ejecutivo del BCE.

De este modo, el candidato español se ha mostrado convencido de que, teniendo en cuenta que el vicepresidente del Banco Central Europeo es actualmente el director general de la Dirección General de Política Macroprudencial y Estabilidad Financiera, su experiencia puede ser un gran activo para el funcionamiento de la institución.

Al mismo tiempo, Guindos ha destacado que su vasta experiencia en puestos ejecutivos, así como la gran cantidad de decisiones, no siempre fáciles, que ha tenido que tomar en los últimos años pueden ser otros activos importantes que incorporar al directorio del BCE si finalmente resultase elegido.

