Guindos apelará a la "independencia, responsabilidad y transparencia" en la carrera por la vicepresidencia del bce

14/02/2018 - 19:56

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, explicó este miércoles que en la carrera hacia la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) defenderá elementos como la "independencia, responsabilidad, control parlamentario y transparencia".

Así lo indicó en declaraciones a los periodistas en Bruselas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, en lo que se entiende como un primer examen en su candidatura a la Vicepresidencia del BCE.

De Guindos explicó que es "importante" volver al Consejo de Gobierno del BCE, de donde España "no tenía que haber salido en 2012", y "hay que intentar hacerlo lo mejor posible" ante el Parlamento y "dar toda la información que requiera" esta institución europea.

El ministro recordará en el Parlamento que durante sus años al frente del departamento de Economía español se han tenido que tomar medidas, muchas "difíciles" y centradas en el sector bancario; además de defender la independencia de los bancos centrales y, en concreto, del BCE en el diseño y ejecución de la política monetaria.

En España, agregó, se han tomado "muchas medidas" que han ayudado a que los impulsos monetarios llegaran a las familias y las empresas no financieras. "Siempre he defendido la independencia del BCE y la defenderé si llego al puesto", comentó De Guindos, para añadir que también ha defendido siempre la independencia de "todos los órganos supervisores y reguladores, incluso cuando nacionalizamos bancos nunca he interferido en las decisiones".

"Creo en la autonomía de las partes y especialmente en la política monetaria", subrayó. Además, dijo que "la independencia tiene un correlato que es la responsabilidad, y la responsabilidad es control parlamentario".

En este sentido, expuso que ha acudido a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados en 23 ocasiones y, por otro lado, puso en valor la transparencia. "Esos son los elementos que voy a defender: independencia, responsabilidad, control parlamentario y transparencia", subrayó el ministro.

CALENDARIO

De Guindos compite por el cargo con el candidato presentado por Irlanda, Philip Lane, gobernador de su banco central. El Eurogrupo deberá decidir el candidato que propone al Consejo Europeo en la reunión prevista para el próximo 19 de febrero. Al día siguiente, el Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas) adoptará formalmente la decisión, que se elevará al Consejo Europeo en la reunión de los próximos 22 y 23 de marzo, que toma la decisión por mayoría cualificada.

Si el Consejo se decanta por la candidatura española esos días, De Guindos aseguró que presentará su dimisión como ministro de Economía. El candidato elegido se incorporará a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo el próximo 1 de junio para un mandato de ocho años no renovables.

