PSOE censura que el Gobierno incumpla su obligación de presentar los PGE para 2018: "Basta ya de excusas"

14/02/2018 - 20:01

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha censurado este miércoles que el Gobierno de Mariano Rajoy incumpla con su obligación legal de presentar el proyecto de los Presupuestos para 2018 y le ha pedido que deje de poner siempre "excusas".

"Basta ya de poner excusas con los Presupuestos", ha clamado Robles en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada por unas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuntando que no hay impedimento legal para que las cuentas públicas se puedan prorrogar dos años seguidos mientras aprueban medidas por decreto.

El Gobierno tiene prorrogadas las cuentas públicas de 2017 y se había puesto el mes de abril como plazo límite para presentar el proyecto presupuestario para el presente ejercicio, pero de momento no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlos adelante.

La dirigente socialista ha criticado al Gobierno por los continuos "incumplimientos" de sus obligaciones. "Desgraciadamente", ha dicho, España cuenta con un Gobierno que no sólo "no gobierna", sino que, además, no hace más que poner "palos en las ruedas" vetando en el Congreso las iniciativas de la oposición.

