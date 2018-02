330 43

Economía.- CEOE se reúne con el secretario del Tesoro de Estados Unidos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la CEOE, Joaquín Gay de Montellá, y el director de Gabinete de Presidencia, Relaciones Internacionales e Institucionales, Narciso Casado, se reunieron el martes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Turner Mnuchin, durante la segunda jornada del pleno de la Global Business Coalition, celebrada en Washington.

A dicha reunión asistieron presidentes, vicepresidentes y directores generales de las principales organizaciones empresariales europeas, americanas y asiáticas, como BusinessEurope (Unión Europa), BDI (Alemania), MEDEF (Francia), Confindustria (Italia), Reino Unido (CBI), Turquía (Tusiad), Canadá (Canadian Chamber of Commerce), Argentina (UIA), Brasil (CNI), India (CII) y Estados Unidos, cuya organización, US Chamber of Commerce (USCC), presidida por Tom Donohue, fue la anfitriona del encuentro.

En su intervención, el vicepresidente de la CEOE, Joaquín Gay de Montellá, destacó la buena evolución de la economía española, como resultado de las reformas impulsadas por el Gobierno desde 2012, sobre todo en los ámbitos laboral y financiero.

En la reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Turner Mnuchin, los representantes de la GBC destacaron la importancia de la reforma fiscal del gobierno estadounidense y los efectos positivos que tendría en la actividad económica del país.

No obstante, el director general de BusinessEurope, Markus Beyrer, mencionó la necesidad de que algunos artículos de la reforma fiscal fueran compatibles con las reglas de la OCDE y de la OMC.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Tom Donohue, mencionó la progresión favorable de la economía estadounidense y subrayó los efectos positivos que tendrán la reforma fiscal y la desregulación en la actividad económica del país.

Asimismo, incidió en las oportunidades empresariales que ofrecería el programa de infraestructuras del Gobierno, que tiene por objeto modernizar las infraestructuras.

De su lado, el presidente de la organización empresarial alemana BDI y presidente de GBC, Dieter Kempf, hizo mención a la marcha positiva de la economía de su país, a la elevada tasa de población activa y al bajo nivel de desempleo en Alemania.

A su vez, el presidente de la BDI hizo hincapié en mejorar el sistema de educación y de formación en su país, con el fin cubrir mejor las necesidades del empresariado, que empieza a tener serios problemas para cubrir muchos de los puestos demandados. Este obstáculo, recalcó, empieza a ser especialmente acuciante entre las pymes alemanas que no están localizadas en los grandes centros de actividad económica del país.

Tras el resto de intervenciones pronunciadas por los representantes de BusinessEurope, CBI, MEDEF, Cofindustria, TUSIAD, Canadian Chamber of Commerce, CII, UI y CNI, los representantes de la GBC acordaron trabajar en los próximos meses en los temas relativos al comercio, inversión, infraestructuras y uso eficiente de los recursos.



