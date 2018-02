330 43

Ceoe se reúne con el secretario del tesoro de estados unidos

14/02/2018 - 15:00

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joaquín Gay de Montellá; y el director del Gabinete de Presidencia, Relaciones Internacionales e Institucionales, Narciso Casado, se han reunido con el secretario del TESORO (TSO.NY )de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Este encuentro se ha producido en el marco de la segunda jornada del pleno de la Global Business Coalition (reunión de carácter anual), que se ha celebrado en Washington, según informó CEOE. A dicha reunión asistieron presidentes, vicepresidentes y directores generales de las principales organizaciones empresariales europeas, americanas y asiáticas.

Entre otras, han acudido la Businesseurope (Unión Europa), BDI (Alemania), Medef (Francia), Confindustria (Italia), Reino Unido (CBI), Turquía (Tusiad), Canadá (Canadian Chamber of Commerce), Argentina (UIA), Brasil (CNI) e India (CII). La patronal US Chamber of Commerce (USCC) de Estados Unidos, presidida por Tom Donohue, fue la anfitriona del encuentro.

Gay de Montellá ha trasladado en el Global Business Coalition la buena evolución de la economía española, como resultado de las reformas impulsadas por el Gobierno desde 2012, sobre todo en los ámbitos laboral y financiero.

14-FEB-18

