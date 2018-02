330 43

Economía.- El Gobierno no ve impedimento legal para prorrogar los PGE dos años seguidos si aprueba el techo de gasto

Si en abril se sigue sin PGE, Montoro llevará al Congreso decretos ley con entregas a cuenta a CC.AA. y subida de salarios públicos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno no ve impedimento legal para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se puedan prorrogar dos años seguidos, aunque sí cree importante aprobar este año el techo de gasto de 2019, lo que ya le daría vía libre para funcionar con decretos ley.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que si llega el mes de abril y no hay perspectiva de aprobar el Presupuesto de 2018, el Gobierno comenzará a llevar decretos ley al Parlamento para poder sacar adelante la subida salarial de los funcionarios o las entregas a cuenta para las comunidades autónomas.

El Ejecutivo, que tiene prorrogadas las cuentas públicas de 2017, considera que pese a los reproches al Gobierno que en los últimos días están lanzando Ciudadanos y PNV --claves para la aprobación de los Presupuestos--, aún tiene margen para negociar un proyecto presupuestario para este año, según confirmaron fuentes oficiales.

MARGEN HASTA ABRIL

No obstante, admite que si la crisis catalana persiste, podría resultar complicado 'convencer' a los nacionalistas vascos, que se resisten a negociar nada con el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Y en el caso de no haber recabado los respaldos necesarios para los Presupuestos del presente ejercicio, el Ejecutivo no tiene problema en continuar con las prórrogas de las cuentas.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que no hay ninguna ley que impida prorrogar dos veces el Presupuesto público, pero recalcan que, en ese caso, sería fundamental aprobar el techo de gasto de 2019, que el Consejo de Ministros debe aprobar antes del 30 de junio para su votación en las Cortes.

Las mismas fuentes señalan que la creencia de que un Gobierno no puede funcionar sin los Presupuestos resulta ya "obsoleta" en el contexto económico de la Unión Europea y el euro, porque se puede seguir gobernando vía decretos ley siempre y cuando se cumplan con las previsiones de los cuadros macroeconómicos que se presentan ante Bruselas.

Al ser preguntado por esta cuestión, el ministro de Hacienda ha precisado que el Estado nunca está sin Presupuestos porque la Constitución prevé que, en caso de no aprobar uno nuevo, se aplique el Presupuesto anterior.

NO ES LO DESEABLE, PERO...

En este sentido, ha aclarado que no sería lo "deseable" tener que prorrogar en 2019 el Presupuesto de 2017, pero ha admitido también que podría llegar a ser una "posibilidad". Y ha recalcado que tampoco existe una previsión constitucional para que tenga que haber elecciones generales si el Gobierno se ve obligado a prorrogar por dos años seguidos las cuentas públicas.

No obstante, el ministro sí matiza que para poder modificar los Presupuestos prorrogados mediante decretos ley es necesario tener aprobado el techo de gasto y fijados los objetivos de déficit. Esto ya se aprobó en 2017 para poder realizar el presupuesto de 2018. Pero el objetivo ahora del Gobierno es aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit para 2019, cosa que tiene que hacer antes de julio.

Y para este ejercicio, si la situación se mantiene y el Ejecutivo no atisba posibilidad de aprobar los Presupuestos de 2018, comenzará a llevar a partir de abril reales decretos ley al Parlamento para poder sacar adelante diversas cuestiones como la subida salarial de los funcionarios, la oferta pública de empleo y las condiciones laborales de los trabajadores públicos (incluyendo la equiparación salarial de policías y guardias civiles).

No obstante, Montoro recalca que esas tres cuestiones se están negociando con los sindicatos y esperan poder contar con un acuerdo que someter a votación en el Parlamento. El ministro también prevé que se aprueben por decreto ley el aumento de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y otras cuestiones.

Es decir, que llevará al Congreso buena parte del Presupuesto de 2018 fraccionado en reales decretos, en un intento de mostrar la contradicción de las fuerzas políticas que no quieren dar su apoyo a las cuentas públicas en su conjunto y que cree que no podrán negárselo en algunos de sus aspectos de manera fraccionada.

CIUDADANOS YA AVISA DE QUE NO ES EL CAMINO

Este mismo martes, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya previno al Gobierno del PP contra la tentación de mantener la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado y no aprobar unos nuevos para 2018. "He leído en algunas noticias que hay tentaciones en el PP de no aprobar los Presupuestos para no bajar el IRPF", indicó Rivera a sus diputados.

Ciudadanos mantiene su deseo de aprobar unos Presupuestos Generales para 2018 y espera que el Gobierno no pretenda "aprovechar la excusa" de la prórroga presupuestaria para no aplicar lo que ambos tienen pactado desde septiembre, que se cifra en 8.300 millones de euros y que incluye la bajada del IRPF para los mileuristas y la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fuentes de este partido sostienen, además que, aunque legalmente el Gobierno pueda mantenerse prorrogando los Presupuestos Generales del Estado mientras aprueba medidas a través de decretos, políticamente no tiene sentido que lo haga.

